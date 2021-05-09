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【結婚廿載】罕貼夫妻合照放閃　森美自覺幸福：我老婆越來越靚

娛樂 17:58 2021/05/09

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

森美與圈外太太Veronica結婚廿載，他罕有地貼出合照放閃。

森美與圈外太太Veronica結婚廿載，向來甚少談及家事的森美難得公開與太太的近照，紀念結婚周年。

森美和太太近日同遊主題樂園，並於城堡前合照留念，罕有地公開放閃。

【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】

（IG圖片）

森美於社交平台寫道：

公主城堡前發現 

野獸跟公主 

二十年前沒有盛大的婚宴 

仍能走到今天 

就用一張簡單的相片 

交換再多走二十年

【過街英雄】結婚廿年森美坦言曾遇誘惑　對老婆一條心每天提醒自己愛太太

（IG圖片）

森美與圈外太太陳雅嫻（Veronica）於2000年結婚，他每天都提醒自己要愛太太，而他亦相當知足：「我很幸運、幸福，我老婆好靚，而且越來越靚，要愛她當然會比較容易。」  

不少網民也大讚森美的太太很美，已是兩孩之母的她保養得宜。

（IG圖片）

森美覺得跟太太有過很多經歷，覺得世上再沒有比太太更了解他的人：「大家經歷生死、悲歡離合以及高低潮，就會發覺無其他人更了解、明白你。當身體響起警號，當刻發現好需要她在我身邊，就會知道接下來人生需要甚麼。」

被問到會否遇過誘惑時，森美回應：「當然一定會覺得有其他選擇，愛情是一件無法控制的事，但關係處理可以控制。例如見到一件好喜歡的衣服、感覺來了很想擁有，但買不買是可以控制的。」  

他笑言，曾遇過覺得很漂亮的「衣服」：「有人或會拿到試身室試穿，有人或試穿後拍張照片，有人試都不敢試，亦有人試穿完買了回家。怎樣處理要靠自己，當然要看你有多愛你另一半。」

同場加映：森美專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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