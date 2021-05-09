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【隔離檢疫】荃威花園R座、太古康怡花園N2座居民今可返家　有居民指僅獲20分鐘收拾行李如「倒瀉籮蟹」

社會 23:00 2021/05/09

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荃威花園R座、太古康怡花園N2座居民今可返家（黃傑偉攝）

變種新冠病毒殺入本港社區，港府上月中起撤離涉事7幢大廈逾千戶居民檢疫21日，做法備受批評，當局上周五宣布放寬措施後，受影響居民終可陸續放「疫監」，改為多日強制檢測，其中太古康怡花園N座及荃灣荃灣花園R座，居民今日（9日）終可陸續返家，有居民更形容檢疫經歷猶如噩夢。

育有兩名兒女、康怡花園N2座居民林先生向TOPick透露，返家安排通知倉卒，今午5時許獲通知離開鯉魚門度假村檢疫中心，惟職員只容許20分鐘內執拾所有行李，因他們一家五口有6大行李，故過程如「倒瀉籮蟹」，但慶幸約6時許返家後仍可及時外出慶祝母親節；雖然他們一家檢疫期縮短至4日，但數日時間已猶如一場噩夢，因檢疫房間衞生情況惡劣，天花板亦有漏水問題。

林氏夫婦5月5日晚上因居住的大廈有外傭感染變種病毒患者，他們與其一名3歲多兒子及一個月大的初生女嬰，連同外傭須一同送往檢疫中心檢疫21天。不過兩夫婦指，營內環境惡劣，廁所設施簡陋，最令一家困擾的是營內水質有異，導致照顧初生嬰兒時帶來不便，詳情即看：【下一頁】

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港府上周五改變涉及變種病毒個案的檢疫安排，若大廈出現感染源頭不明的變種病毒患者，同廈住戶不會再被列為密切接觸者並送往檢疫中心，但當局會封區檢測，住戶之後第3日、7日、12日、19日都要強制檢測，而患者的家人、大廈涉及劏房、有傳播的相關居民仍要送檢疫隔離。

涉事東涌映灣園悅濤軒第11座、荃灣荃威花園R座、太古康怡花園N2座、薄扶林豪峰逾800戶居民已於昨日及今日陸續經衞生署專車送回家，其中悅濤軒第11座居民於上月29日起已入住檢疫中心，即已檢疫10日，餘下3幢則只檢疫約5日；而最早於上月17日撤離的佐敦伯嘉士大廈居民，則已於檢疫中心完成21天檢疫期，有居民斥港府短時間內改變政策，做法不公平。

而分別於上月23日及上周一入住檢疫中心的半山區堅尼地道8號KENNEDY TERRACE，及尖沙咀金巴利道69至71A號美園大廈，居民則仍未有返家消息；衞生署回覆TOPick查詢僅指，會按正接受強制檢疫人士進入檢疫中心的先後次序作有序的安排；負責場地管理的民眾安全服務隊已加派人手應付；而截至上周六，共約1,200名人士已離開，至於餘下的檢疫人士，署方亦會按檢測結果安排他們有序離開檢疫中心。 

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、鄧凱文

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