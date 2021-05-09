【後生仔傾吓偈】黃凱儀面頸二級燒傷　志偉愛將波波：俾火燒兩個鐘咁

▲ 獲TVB高層曾志偉點名稱讚的《#後生仔傾吓偈》成員「波波」黃凱儀曾於煎腸仔時遇意外，二級燒傷險致毁容。

TVB節目《#後生仔傾吓偈》的成員之一的「波波」黃凱儀，因為早前在節目獲以任副總經理身份現身節目的曾志偉點名稱讚，由此被戲稱為曾志偉愛將。

而波波亦已在4月正式簽約成為TVB合約藝人，更即時接演劇集《青春不要臉》，以及有外快工作，早前行內衣騷展驕人身段。

【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約 黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】

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波波下廚出意外

不過「女神」波波卻原來是個烏龍王，她日前在個人社交平台發文自爆，在新年時下只是煎腸仔竟也發生意外受傷，堪稱新一代地獄廚神。今次發文是出於善心，希望網民下廚時小心。

她首先具黑色幽默地寫道：

呢個係新年時候發生嘅意外

面部早已完全康復🙏🏻

同埋個陣都有好多人keep住問我點解你個排條頸有咖哩雞🤣 沒有甚麼下廚經驗的她，只是簡單的煎腸仔也受傷，甚至令廚房起火： 事因個陣想煮下嘢食同埋有次煮得好咗少少

所以就煮多咗

呢碟係第一次亦都係最後一次我成功整嘅腸仔

因為第二次煎腸仔嘅時候

未完全解凍好又趕時間

勁快手就放咗落鑊

彈油搞到二級燒傷

廚房著咗火

好彩細佬即刻整熄😶‍🌫️

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提醒大家小心

事隔一段日子，波波現在回想當日意外卻仍感痛楚，猶有餘悸地寫道：

諗返起都覺得好痛

塊面好似keep住俾火燒咗兩個鐘咁

所以大家如果煮嘢食嘅話

千祈記得要小心安全😮‍💨

不過最後我都唔執輸

個條腸我都食咗少少

咁我條氣都順返啲🫕

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最後她用tag繼續幽默地寫道：

#超級警世文

#個陣真係好擔心自己會毁容 🤣🤣🤣

#感恩個陣半個月就好得返

#btw圖三件衫我著咗20年 😝

#有經歷先成長到

#鍛鍊心智系列

#希望呢個系列得呢個post 🥲

▲ 波波早前在節目被志偉點名。

同場加映：黃美棋專訪