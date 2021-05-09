  • 28°C
香港時間 : 2021509日 (週日) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【後生仔傾吓偈】黃凱儀面頸二級燒傷　志偉愛將波波：俾火燒兩個鐘咁

娛樂 18:38 2021/05/09

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

獲TVB高層曾志偉點名稱讚的《#後生仔傾吓偈》成員「波波」黃凱儀曾於煎腸仔時遇意外，二級燒傷險致毁容。

TVB節目《#後生仔傾吓偈》的成員之一的「波波」黃凱儀，因為早前在節目獲以任副總經理身份現身節目的曾志偉點名稱讚，由此被戲稱為曾志偉愛將。

而波波亦已在4月正式簽約成為TVB合約藝人，更即時接演劇集《青春不要臉》，以及有外快工作，早前行內衣騷展驕人身段。

【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約　黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

波波下廚出意外

不過「女神」波波卻原來是個烏龍王，她日前在個人社交平台發文自爆，在新年時下只是煎腸仔竟也發生意外受傷，堪稱新一代地獄廚神。今次發文是出於善心，希望網民下廚時小心。

她首先具黑色幽默地寫道：

呢個係新年時候發生嘅意外
面部早已完全康復🙏🏻
同埋個陣都有好多人keep住問我點解你個排條頸有咖哩雞🤣

沒有甚麼下廚經驗的她，只是簡單的煎腸仔也受傷，甚至令廚房起火：

事因個陣想煮下嘢食同埋有次煮得好咗少少
所以就煮多咗
呢碟係第一次亦都係最後一次我成功整嘅腸仔
因為第二次煎腸仔嘅時候
未完全解凍好又趕時間
勁快手就放咗落鑊
彈油搞到二級燒傷
廚房著咗火
好彩細佬即刻整熄😶‍🌫️

    點擊圖片放大
    +6
    +5

提醒大家小心

事隔一段日子，波波現在回想當日意外卻仍感痛楚，猶有餘悸地寫道：

諗返起都覺得好痛
塊面好似keep住俾火燒咗兩個鐘咁
所以大家如果煮嘢食嘅話
千祈記得要小心安全😮‍💨
不過最後我都唔執輸
個條腸我都食咗少少
咁我條氣都順返啲🫕

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最後她用tag繼續幽默地寫道：

#超級警世文
#個陣真係好擔心自己會毁容 🤣🤣🤣
#感恩個陣半個月就好得返
#btw圖三件衫我著咗20年 😝
#有經歷先成長到
#鍛鍊心智系列
#希望呢個系列得呢個post 🥲

波波早前在節目被志偉點名。

同場加映：黃美棋專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約　黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】
13:34 2021/04/26
【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約　黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】
【#後生仔傾下偈】曾志偉跟年青主持溝通　「波波」黃凱儀一舉動獲志偉點名【多圖】
13:35 2021/03/30
【#後生仔傾下偈】曾志偉跟年青主持溝通　「波波」黃凱儀一舉動獲志偉點名【多圖】
【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮
10:36 2021/03/07
【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮

你可能感興趣

【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約　黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】
13:34 2021/04/26
【志偉愛將】「後生女」波波獲恩寵正式簽約　黃凱儀曾因體型受困擾：不為他人而活【多圖】
【#後生仔傾下偈】曾志偉跟年青主持溝通　「波波」黃凱儀一舉動獲志偉點名【多圖】
13:35 2021/03/30
【#後生仔傾下偈】曾志偉跟年青主持溝通　「波波」黃凱儀一舉動獲志偉點名【多圖】
【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮
10:36 2021/03/07
【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮
黃凱儀 曾志偉 娛樂人物職業 演員 ＃後生仔傾吓偈 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等