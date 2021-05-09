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【食蟲爭議】母親讓女童生食肥蟲惹虐兒疑雲　營養師澄清可食用：有豐富蛋白質

兒童健康 18:46 2021/05/09

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菲律賓一名媽媽讓女兒吃蟲，惹來虐兒疑雲。

各地飲食習慣不同，某些特殊「美食」令人難以理解。近日菲律賓一位媽媽在Facebook上傳一段影片，拍下女兒生食椰子蠕蟲的過程。片段吸引超過3百萬次點擊率，不少網民看後質疑母親虐兒，及後母親向當地節目主持人「求救」，找來營養師幫忙澄清，指椰子蠕蟲可食用且營養豐富，是越南美食。

女童生食蠕蟲

綜合外媒報導，事件發生在菲律賓北蘇里高省。媽媽Jenny Brital Riley於上月6日上傳一段影片，片中女童生食一盤白滑肥蟲，場面嚇人。影片吸引大批網民觀看，至今錄得超過310萬點擊。

從影片可見，枱上放置一碟白色蠕蟲，女童看着數十隻肥美的蟲子，並不感到抗拒。在她準備開餐之際，哥哥突然伸手拿蟲吃，被妹妹爆喊阻止。其後女童將一條條蠕蟲放進口中，看似吃得津津有味。在影片中後段，女童更與媽媽及哥哥分享「美食」。

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惹虐兒疑雲 母親急澄清

影片在網上傳開之後，引來網民抨擊，質疑媽媽「虐兒」，讓女兒生吃蟲子。有網民質疑媽媽是否「窮到沒別的東西讓孩子吃」，也有人要求父母先將蟲煮熟才讓女兒進食。

Jenny不斷受到網民炮轟，她受不了向當地節目主持人Raffy Tulfo求助，希望他可以幫助作出澄清。Raffy在節目上邀請一位營養師分享，指出椰子蠕蟲可以食用，只要確保乾淨便可。營養師亦指出椰子蠕蟲營養豐富，「比牛肉更健康」，因此部分國家會把牠當成肉類的代替品。

據當地媒體報導，椰子蠕蟲是大型甲蟲的幼蟲，是越南美食，可是在菲律賓不太受歡迎，才會引起民眾抨擊。據指椰子蠕蟲在越南的售價不便宜，一隻為2.5萬越南盾（約8.5港元），不少人會選擇生吃，或是醃製及做成飲品。

同場加映：零食含E仔添加劑影響專注力　營養師分享「超級食物」食出專注力

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責任編輯︰王明芳

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