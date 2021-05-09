【願望成真】5歲血癌女童捱過化療圓公主夢　媽媽只求囡囡快樂︰是我一輩子的公主

▲ 澄澄患有急性淋巴白血病，最近病情穩定，終能穿上公主裙與公主見面圓夢。

病在兒身，痛在母身，看見孩子患病，媽媽們都寧願病的是自己。現年5歲的澄澄患上急性淋巴白血病，是血癌的一種，自小要出入醫院接受化療，以致不斷掉髮令澄澄感到傷心，希望有朝一日可以像公主一樣美。

澄澄媽媽見女兒病情穩定下來，應願望成真基金及香港迪士尼樂園邀請入園與公主見面，澄澄當日穿上公主裙打扮靚靚，實現多年來的公主夢。澄澄媽媽當看到女兒換上公主裙的笑容，教她最為感動。

看到她穿上裙子，拉開簾子走出來一刻，我感動到流眼淚。

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澄澄於2歲時發病，當時她高燒不退，多次診斷才證實患上急性白血病。澄澄隨後接受一連串化療，需吊鹽水、打針、落藥，令活潑愛笑的她變得焦慮至經常搣手指，撕得10隻手指頭都要包紮。而且她服藥後骨頭會軟，經常跌倒，也很容易累。

▲ 澄澄穿上公主裙非常興奮。（迪士尼樂園facebook影片截圖）

化療照鏡覺得不美 恐公主夢碎

最喜歡《魔雪奇緣》愛莎女皇（Elsa）的澄澄，受化療影響掉下大量頭髮，令愛美的澄澄感到悲傷，照鏡時覺得自己不好看，她最大的願望是努力康復，與公主見面和跳舞。

在澄澄抗病期間，媽媽常看到她無故哭起來，只能夠不停安撫她，自己也感到很無奈。

我幫不到她那種無奈感，是來到迪士尼才消失，我可以陪著她一起玩，看到她玩得開心，我自己比她更開心。

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澄澄為了與公主見面，堅強得她說可以自己行，不用坐BB車，「我有力氣行走、可以玩，好有活力、好有衝勁！」媽媽陪女兒一起衝、一起奮鬥，笑言這裏就像另一種藥。「「她看到公主們唱歌跳舞好開心，幫她清除了所有負能量。」

看著女兒快樂玩耍，澄澄媽媽笑言，女兒是自己一輩子的公主，現在只希望女兒不必再受病魔折磨，「我的夢想是女兒身體健康，愈來愈開心。」

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責任編輯︰林綺玲