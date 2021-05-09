【新冠肺炎】再多7患者康復出院　5人危殆或嚴重

▲ 。醫管局公布，今日再多7名新冠肺炎患者康復出院，但仍有5名病人危殆或嚴重。（曾耀輝攝）

本港今日（9日）新增1宗新冠肺炎個案，屬輸入病例。醫管局公布，今日再多7名患者康復出院，但仍有5名病人危殆或嚴重。

醫管局表示，截至今早9時，過去24小時共有7名確診病人出院，至今共有11,493名確診或疑似病人康復出院；現時共有73名確診病人分別於15間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中3人情況危殆，2人情況嚴重，其餘68人情況穩定。

出院、危殆及嚴重病人的個案編號如下：

出院 11,683、11,729、11,741、11,744、11,752、11,773、11,798 危殆 6,794、8,078、9,907 嚴重 10,358、11,764 資料來源：醫管局

醫管局說，目前公立醫院已啟用616間負壓病房，合共1,155張負壓病床，局方會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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記者：陳曉瑩