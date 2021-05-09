【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院

▲ 港累計逾107萬人已打首劑，昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院（資料圖片）

新冠疫苗計劃4月26日展開，本港今（9日）再多逾3.7萬名市民接種了疫苗和約8,900名市民在網上預約接種疫苗，累計逾107萬名市民已接種首劑疫苗、逾67萬人已打次劑；而昨日有13宗打針後即場送院個案，其中10人已經出院、2人留院觀察、1人不遵從醫生勸告自行出院，個案詳情如下：

港府公布，已為市民接種共約1,741,700劑疫苗。當中約1,071,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約477,000名接種科興疫苗，約594,500名接種復必泰疫苗。約670,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約341,500名接種科興疫苗，約328,700名接種復必泰疫苗。

截至今日下午八時的過去24小時，約有37 200名市民接種了疫苗和約8 900名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有3,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在社區疫苗接種中心接種，約400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；

約有3,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,000人在社區疫苗接種中心接種，約300人是在私家醫生和診所接種；

約有12,100名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有18,000名；

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；及

約2,100名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約6,800名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有33宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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責任編輯：鄧凱文