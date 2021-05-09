【強制檢測】食衞局：近34萬外傭已接受採樣或提交深喉唾液樣本　約4萬外傭已打2針疫苗

▲ 有外傭在強制檢測限期前一天在旺角上海街的臨時採樣站接受採樣。（陳靜儀攝）

就本港在社區出現多宗新冠肺炎變種病毒個案，且大部分涉及菲律賓傭工，港府早前要求全港37萬外傭，須於今日(9日)或之前接受強制檢測。食物及衞生局今晚深夜指，由本月1日至今日下午6時，共接近34萬外傭已在全港21間社區檢測中心和各區的流動採樣站採樣或提交深喉唾液測試樣本；另，約有4萬名外傭已接種了兩劑新冠疫苗。

食衞局發言人對外籍家庭傭工和僱主配合強制檢測要求以同心抗疫表示感謝。

食衞局又指，病毒檢測一直是防疫抗疫策略中的重要一環，港府自去年中持續推行針對較高風險、高接觸群組、重要基建服務人員等推出的特定群組檢測計劃，已進行超過340萬次檢測。當中，由去年12月中至今年2月底，政府亦曾於社區檢測中心為全港外傭提供一次免費檢測，期間共有超過3.4萬名外傭於社區檢測中心接受自願檢測，少於全港外傭的1成。在抗疫新路向下，安老院、殘疾人士院舍及護養院員工、大部分餐飲業務前線員工等的高風險、高接觸群組，如未完成接種疫苗，均須接受定期強制檢測。

發言人續說，當局自上月中採取抗疫新路向，透過針對性的入境管制及感染控制措施，嚴防確診個案輸入本港及在本地擴散：「對於涉及變種病毒株的感染源頭不明本地個案，政府需要果斷、快速地採取嚴厲的檢測和檢疫措施應對，以最短時間堵截傳播鏈，以免疫情一旦大規模爆發，整體社會要承受沉重後果。」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠