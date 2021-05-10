【隔離營食物】竹篙灣隔離營驚現粟米肉磚飯　網民分享劣食圖呻伙食慘過監獄

▲ 網民分享隔離營劣食相，大呻伙食慘過監獄。

隔離營膳食近日引發普羅大眾關心，近日網上流傳多張隔離營伙食相片，食物賣相及質素掀起網民熱烈議論。其中一段影片聚焦在一盒疑似粟米肉餅飯上，但肉餅堅韌的程度，卻是用膠匙羹也無法令其分開，震驚不少網民，有人更語帶諷刺地稱：「混凝土都無佢咁硬。」

最近網上流傳一段短片，鏡頭聚焦在一盒疑似粟米肉餅飯上，片中有人嘗試用匙羹分開肉餅，卻連續幾次也失敗：

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相關影片引起網民高度關注，食物質素招致劣評聲四起：

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除了「粟米肉餅飯」外，也有其他網民分享各款隔離營伙食。有網民昨日在Facebook群組「中伏飲食報料區」分享隔離營食物，包括長通粉、麵包、碗仔翅、饅頭、烚蛋等等：

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有網民表示自己身處隔離營中，只吃得下烚蛋，對其他食物不敢恭。而食物外觀也再度掀起網民議論紛紛：

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同場加映：【竹篙灣隔離營】連登仔直擊竹篙灣隔離營生活 擺酒無奈要延期感覺似去集中營

新冠肺炎變種病毒個案入侵社區，曾與確診者有密切接觸的人士都被送往隔離營。一名男網民就在連登討論區上，分享自己突然被通知成為密切接觸者，到正式入住隔離營檢疫的過程。原定上周六（8日）擺酒的他，更要硬著頭皮向太太解釋，坦言最怕對方會接受不到。

點擊睇入營過程及房內設備：

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同場加映：【竹篙灣隔離營】4幢大廈住戶入住檢疫中心21日 直擊竹篙灣隔離營及隔離餐單【附餐單及入營Tips】

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責任編輯：羅嘉欣