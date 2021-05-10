【MIRROR成員】陳卓賢為創業戶口僅剩90元　男神Ian推自家服裝品牌【內附多圖】

▲ 穩坐MIRROR團隊裏第二把交椅的陳卓賢（Ian），除了懂得自已懂得作曲和填詞外，未成為MIRROR成員前，早已經創立個人品牌indipandant。

MIRROR演唱會氣勢如虹，一票難求，大家的焦點除了落在姜濤身上外，穩坐MIRROR團隊裏第二把交椅的陳卓賢（Ian）在ig已錄得18.5萬人次追隨，可見支持者絕對不比姜濤來得弱，原來這位前男子排球港隊成員，除了懂得自已懂得作曲和填詞外，未成為MIRROR成員前，早已經創立個人品牌indipandant。

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▲ MIRROR演唱會上Ian穿上Dolce & Gabbana禮服。（圖片ianchan.hk ig）

Ian戶口曾只剩90元

現年27歲的陳卓賢因為參加《全民造星》比賽，雖然最終放棄了當上香港排球港隊成員，但正所謂有失必有得，直到現在為止，他合共推出了7首單曲，成為MIRROR團隊裏，其中一位推出單曲最多的成員，與姜濤打成平手。

Ian然在過往電視真人騷節目中，花姐不下一次惡形惡相說不受他一套「扁咀」模樣，但私底下卻稱他為「男神」，可見其實對他極為受落。

在過去的訪問中，Ian說到去年戶口曾經只剩下90元，箇中原因是當時他將所有積蓄全用建立自己的個人服裝品牌indipandant身上。

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為自家品牌作「人肉宣傳」

品牌正式面世日期是去年4月（Instagram首個出post日期為去年4月），服裝走簡單易穿的路線，包括衞衣、tee、cap帽和tote bag等，有留意開他的fans，一定會懂得Ian不時出席公眾場合都會穿上自家的品牌以作「人肉宣傳」。

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至於Ian在自己的MV和演唱會上，則愈見精采，身高181厘米的他，不少國際品牌難不到他，在《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會上除了穿上紅色Alexander McQueen的trompe-l'œil紅色印花孖襟西裝外，亦穿上Dolce & Gabbana的黑色西禮服，甚有大將之風。

今日就為大家搜羅Ian過往有關於穿過著過的時裝，看看花姐口中這位男神是如何成長過來。

記者：何偉雄