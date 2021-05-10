【MIRROR演唱會】傳花姐成功入紙跨年檔期　MIRROR成就解鎖由九展唱到紅館

▲ 傳MIRROR接手千嬅紅館檔期。

MIRROR正在舉行的6場演唱會，成為近日娛圈熱話，除大批鏡粉造成萬人空巷場面，圈中不少藝人亦紛紛捧場，由於九展場地較少且檔期有限，大量未能買票的鏡粉，在網上要求偶像再在紅館演出，而大家的願望似乎有機會實現。

近日隨疫情放緩，不少演唱會亦相繼進行，紅館檔期亦十分熱鬧，緊接便有莫文蔚、胡楓、黎明開騷，可是以往爭崩頭的聖誕跨年檔期，卻仍然未有歌手落實演出。

▲ MIRROR演唱會成近期熱話。（攝影：越玲瓏）

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有望打破紅館「邪檔」

事實，紅館跨年檔自2017年起，因劉德華墮馬受傷而延至2018年，翌年華仔因病中途腰斬演唱會，之後19年陳奕迅20場紅館騷，因社會事件而取消。而去年楊千嬅的跨年演出，最後也因疫情同樣告吹。

因為連續四年紅館跨年騷都一波三折，傳出行內覺得此檔期「好邪」，故至今未有歌手入紙。而去年千嬅騷取消後，紅館方面答應可順延至一年，不過有指千嬅的製作公司最後放棄。

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而紅館近日釋出跨年檔期後，不少樂迷都集氣要求MIRROR上紅館，早前花姐亦表示MIRROR有望明年開紅館，近日亦傳出花姐已成功為MIRROR入紙申請明年初的檔期，而部分開騷日子，正是本屬千嬅的跨年騷日期，即MIRROR有機會登紅館之餘，更接手此黃金檔期，成就解鎖。

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