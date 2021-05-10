【恐怖頭蝨】媽媽懶理頭蝨寄生半年　4歲女遭長期吸血缺氧險死

▲ 媽媽沒有理會女兒長滿頭蝨，導致女兒缺氧險死。

照顧子女是父母的責任，然而，美國一名26歲媽媽，卻任由兩名年幼女兒生頭蝨而不處理，其中4歲細女被頭蝨吸血，導致嚴重缺氧，虛弱得無法行走，更險送命。

據《太陽報》報道，美國印第安納州26歲的Shyanne Nicole Singh，育有兩名分別6歲和4歲的女兒。其4歲細女早前因缺氧、無法走路而入院。

醫生發現女童被大量頭蝨吸血，導致氧氣含量非常低，身體虛弱，需要輸血4次。原來在健康狀態下，每100毫升的血液中，應含有12克血紅素，但女童只剩下1.7克，不到應有水平的20%，是醫生從業以來的最低數值，女童因而「瀕臨死亡」。

大女也長滿頭蝨

警方其後聯絡學校，發現Singh的6歲大女也長滿頭蝨，而且在3月時，因為連續3天被發現有頭蝨，之後一個月都無法正常上學。她的血紅素值為8.7克，也屬於貧血。

Singh被控多項疏忽照顧兒童罪，包括疏忽照顧導致嚴重人身傷害，她將於星期五（14日）上庭。女童的祖母曾問Singh，為何會讓孩子頭蝨長得如此嚴重，而Singh卻回答說「沒有注意到」，更稱自己「一頭霧水」。祖母表示，兩名孫女是在去年11月感染頭蝨，

她們的媽媽太懶惰，沒有幫她們梳理頭髮和清除所有頭蝨，結果就愈長愈多。

目前社福單位已接回2名女童，交由祖父母監護。

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頭蝨傳染性高

據本港衛生署資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

皮膚科專科醫生陳厚毅過往接受TOPick訪問時指，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。他又指，頭蝨與個人衛生習慣無關，在香港不常見。

他提到，患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

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責任編輯：王明芳