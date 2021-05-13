【晚期前列腺癌】荷爾蒙治療「餓死」癌細胞　延長壽命　紓緩徵狀

晚期癌症，意即癌細胞已離開原發位置，擴散至其他身體部位。由於絕大部分晚期個案都無法根治，曾幾何時，確診晚期癌症，等同時日無多。近年，醫學界提出「與癌共存」的概念，即使晚期癌症不能被殲滅，但可透過各類治療，抑制癌細胞生長，減慢病情惡化，以此延長患者壽命，以及紓緩徵狀。

泌尿外科專科醫生黃國田醫生表示，晚期前列腺癌是「與癌共存」的理想例子，在荷爾蒙治療的幫助下，患者的存活時間可達致以年計算，並可免於徵狀之苦，享有良好的生活質素。

前列腺癌治療 早、晚期策略不同

黃醫生解釋，制定前列腺癌治療方案時，癌症期數是最為關鍵的考慮因素。前列腺癌可分為早期和晚期。早期是指癌細胞仍留在前列腺內，晚期則指癌細胞已離開前列腺，又可按癌細胞擴散程度，分為局部晚期和轉移性前列腺癌。

「局部晚期前列腺癌，意思是癌細胞已侵蝕前列腺的外殼，或經過前列腺的內部通道進入了精囊；轉移性前列腺癌，是指癌細胞已出現遠端轉移，可能會侵蝕鄰近的直腸、膀胱，甚至到了骨骼、肝臟、肺部等其他器官。」

黃醫生續說，早期前列腺癌沒有擴散，因此能夠以手術切除或放射治療作根治性治療；晚期前列腺癌的癌細胞已有轉移，以上的局部治療已不足以控制癌症。

黃醫生也指出，縱然局部晚期的癌細胞未必觸及多個位置，但是「前列腺在盆腔最深處，手術切除上有一定困難，而且切除前列腺產生的後遺症也會影響患者的生活質素」，若病情已評估為無法根治，就未必值得進行一個規模龐大的手術。

▲ 泌尿外科專科醫生黃國田醫生解釋，制定前列腺癌治療方案時，癌症期數是最為關鍵的考慮因素。晚期前列腺癌的癌細胞已有轉移，不適合根治性治療，一般會使用荷爾蒙治療控制病情。

荷爾蒙治療 抑制癌細胞

局部晚期及轉移性前列腺癌患者，大部分都會以荷爾蒙治療控制病情。前列腺癌細胞仰賴男性荷爾蒙生長和擴散，荷爾蒙治療正是針對這個特性，通過手術或藥物，降低患者體內的男性荷爾蒙水平，令癌細胞失去生長的養分，因而受控。

癌細胞受控，有助延長患者的壽命，存活時間甚至以年計算。患者的骨痛、腫瘤壓迫尿道等病徵會因應減少，食慾、精神也會改善，生活質素相比確診時均有所提高。

黃醫生表示，大部分男性荷爾蒙都由睪丸製造，前列腺癌荷爾蒙治療分為睪丸切除術和藥物治療兩種，前者直接移除睪丸，後者可以透過針藥干擾腦下垂體，減少睪丸分泌男性荷爾蒙。

「睪丸切除術是一個規模較小、安全性高的手術，可在局部麻醉下完成，歷時約30分鐘；針藥則有不同的劑量，患者需要每一個月、三個月或半年注射一次。」

治療方案 視乎意願

就抑制男性荷爾蒙水平而言，睪丸切除和使用針藥的成效相若，大部分患者都可依照自己的意願選擇方案。

黃醫生簡單分析了選擇方案時的考量：「手術的好處是一了百了，患者無須持續用藥，複診次數也較少，可減省醫藥費，適合一些居住偏遠或行動不便的人士。然而，睪丸切除是一種不能逆轉的治療方法，患者術後會感覺到陰囊缺少了兩顆睪丸，部分男士心理上或未能適應；即使手術風險頗低，但始終需要麻醉，也會造成創口，患者也未必能夠接受。」

若使用荷爾蒙藥物治療，患者可保存睪丸，也無須承擔手術和麻醉的風險；不過，患者需要定期複診和用藥，也需負擔相關醫療開支。

問到荷爾蒙治療的常見副作用，黃醫生稱，荷爾蒙治療的副作用比較輕微，包括潮熱、疲倦、性慾下降等。他提醒，荷爾蒙轉變會增加心血管病風險，患者應考慮定期接受檢查，例如檢驗血糖和血膽固醇等，評估心血管健康。

骨轉移個案分享

數年前，60多歲的李先生（化名）確診前列腺癌，正電子掃描顯示，癌細胞並沒有擴散跡象，他於是接受了根治性前列腺癌切除手術。手術後，他的小便及性功能復原理想，PSA回復正常。

惟術後一年，李先生的PSA回升。醫生擔心他的病情復發，於是安排另一個正電子掃描檢查，發現他的肋骨有一個細微的擴散點，估計之前確診時，癌細胞已離開前列腺，但轉移灶太小，當時的影像也無法捕捉。

經過一連串評估，醫生建議李先生接受荷爾蒙治療。起初，他每個月注射一次針藥，用藥兩個月後，他的PSA明顯下降，證明腫瘤對荷爾蒙治療反應良好，醫生於是改為使用三個月一次的針劑。半年後，他再一次接受正電子掃描，影像下的骨轉移已消失。他至今已用藥一年有餘，PSA水平仍維持在正常水平，日常生活與確診之前無異。

黃國田醫生提醒讀者，前列腺癌有多種不同治療方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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HK-5308 29/04/2021



(特約)