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【MIRROR演唱會】黃偉文先後為姜濤+Edan填詞　花姐盼Wyman為各成員度身訂造歌詞

娛樂 11:40 2021/05/10

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會現正於九展舉行，先後為MIRROR成員姜濤的《Master Class》及呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》填詞的黃偉文（Wyman）日前也有觀看演唱會。

Wyman事後於貼出與MIRROR的合照並分享感受，引來MIRROR經理人花姐（黃慧君）留言鼓勵他為12名「親生仔」填詞。

【MIRROR演唱會】12子精彩演出全面睇　MIRROR親密互動超有愛【多圖】

姜濤的《Master Class》出自黃偉文（Wyman）手筆。

花姐望Wyman為12子寫詞

Wyman在後台與MIRROR合照留念，他在社交平台寫道：

之前好多人問「可摸耳12星座每個都寫首歌？」
我：「好難喎，12個星座我唔係個個都熟喎，唔熟嗰幾個我驚寫得唔夠”中”喎！」

。 。 。 。 。
今日輪到我想問： 你估寫中晒12星座嘅心聲難吖？定完美又啱尺寸咁為12位 Mirror 成員每人度身訂造一份歌詞難？

哈，咁諗落又好似12星座易啲喎！😆

#我嘅演唱會觀後感居然係呢個
#哈哈哈係咪同大家有啲唔同呢
#後台人多湧來湧去沒有機向12位逐一道謝真係唔好意思
#千祈唔好又傳出話我寸哈哈哈

花姐留言回應Wyman：「12個mirror唔會難到你😂」

【MIRROR演唱會】12子跳唱《ASAP》+《Warrior》　MIRROR演唱會歌單全面睇【有片】

呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》出自黃偉文（Wyman）手筆。

Wyman初見姜濤Edan

當晚為Wyman與姜濤和Edan首次見面，且首次在現場聽《Master Class》和《E先生連環不幸事件》，他表示：「好像在看兒子幼稚園畢業表演般，是很感動的，多謝。」

Wyman對MIRROR演唱會有讚無彈，相信不久的將來也會與各成員合作，鏡粉定必很期待眾人的合作成品。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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