【孝順男神】古天樂為父母全年只拍一日戲　怕往返兩地要隔離未能伴兩老

▲ 古天樂為了父母全年只拍一日戲，怕往返兩地要隔離未能伴兩老。

古天樂是圈中出名的孝順仔，由古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟等人主演的電影《金錢帝國：追虎擒龍》在港上映了近兩周，該片卜導演王晶日前在微博爆料，講古仔的孝順事。

王晶指，古仔在去年一整年都沒有拍戲，只為《追虎擒龍》補拍了一天的戲份而已，全因為古天樂在疫情下擔心未能親手照顧父母的緣故。

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▲ 古仔早前與一眾演員出席電影首映禮。（微博圖片）

王晶指古仔是孝順仔

王晶提到，大家都知道古仔是「勞模」，即是勞動的模範，在工作上非常積極的人，他提到古仔過往一直都為觀眾影迷帶來不少好的作品，但去年一整年，只為《追虎擒龍》補拍了一天的戲份，其餘時間都沒有在拍戲：

原來他一整年都在貼身照顧父母。他不是不想回內地拍片，而是因為擔心父母年長，萬一有甚麼問題自己還在隔離，不能馬上回到雙親身畔。所以對父母來說他是大孝子，對電影來說他也是最盡心盡力的電影人。

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▲ 古仔一向是出名的孝順仔。（微博圖片）

網民大讚古仔

網民紛紛留言大讚古仔有孝心，亦有網民指雖然他未有回內地拍攝，在港也還是很勸奮，亦有網民希望古仔能夠早日成家，做個真正的孝順仔。

另外，亦有網民搞笑地謂：「除了太陽，沒誰能黑（抹黑）古天樂。」

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▲ 新戲《金錢帝國：追虎擒龍》講述貪污的故事。（微博圖片）

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珍惜家人相處時光

其實在多年前，古仔曾公開提到至今仍然與父母同住原因表示：「其實我這麼大個人，一直和家裏人同住，每天都是媽媽叫我起身。我不可以不和家裏人一起住，因為覺得，一個人最重要是有一家人的支持。」

珍惜與家人相處時間的古仔，往年每年都會抽時間與兩老旅行：「當父母年紀愈來愈大，漸發覺跟他們相處時間愈少，所以我會好好珍惜眼前人。」對於很多人稱讚他孝順，古仔曾謙稱：「照顧自己的父母和家人是人類生存的規則，並不需要特别的讚美，因為爸爸媽媽在我們小時候也是照顧我們的起居飲食、提供住所。」

▲ （微博圖片）

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