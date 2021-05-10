【病毒檢測】薛達：普通抗體測試作用不大　驗出有抗體不代表有效預防病毒

▲ 港大微生物學系臨床助理教授薛達。(資料圖片)

港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，抗體測試對找出隱藏患者作用不大，因普通測試只分辨人體是否存有抗體，不能分辨抗體的質素，而複雜的測試要分辨抗體質素亦十分困難，而坊間對人體擁有多少抗體，才可有效對抗新冠病毒亦沒有一致標準，即使驗出抗體陽性，亦不代表有效預防病毒，反之亦不代表對新冠病毒沒有抵抗力，因人體的T細胞亦可對病毒產生抵抗力。

逾10宗變種病毒個案流入社區。薛達在電台節目上表示，N501Y變種病毒會增加傳染性，而E484K會令疫苗效能降低，幸好本港發現的個案都能找到感染源頭，加上港人自律，故未有造成社區大爆發，但由於變種病毒潛伏期達14日甚至更久，部分長達21日，認為未來數天要密切監察情況。

他認為，戴口罩可減低變種病毒在社區傳播，亦要視乎其他社區有沒有密切接觸者等因素，而變種病毒比一般病毒傳播性更高，有需要繼續監察。

對於接種兩劑疫苗14天後並符合條件的人士可縮短檢疫日數，薛達認為有關做法合理，因相關人士須遵守定期檢測等嚴格措施，亦可鼓勵市民接種疫苗。他表示，接種疫苗的效能大於風險，因新冠病毒不會完全消失，需要找方法共存，其中一個方法是由疫苗引起群體免疫，雖然接種疫苗亦有機會受感染，但一定可以減少患嚴重肺炎的機會。

有親屬居於印度的薛達表示，估計現時印度的疫情較公布的嚴重，化驗室承受大量壓力，他認為當地疫情急轉直下未必與變種病毒有關，或與早前當局因應新冠疫苗引入當地，放寬嚴謹的防疫措施有關，加上今年3月舉行多場大型選舉集會，導致疫情大爆發。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：陳麗娜