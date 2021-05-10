【變種病毒】許樹昌：現未見變種病毒流入社區致大爆發屬好彩　日後社區再現個案或無需全幢檢疫

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容「好彩」，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區引起大爆發。（經濟日報資料圖片）

本港早前屢現變種新冠病毒個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容「好彩」，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區引起大爆發；又指當初處理社區首宗變種病毒印裔男子情況緊急，整幢大廈安排檢疫屬謹慎做法，認為即使日後社區再檢變種病毒，只需撤離緊密接觸者，相信大廈其他居民不用再撤離。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台訪問時表示，早前當局處理感染變種新冠病毒的印度裔男子個案時，要於很緊急、短時間內決定將整幢大廈住客送往檢疫，明白有居民認為是過於謹慎，惟從公共衞生角度出發，有關做法是可以理解。

他直言，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區引起大爆發，形容是好好彩，相信可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩；惟如有大爆發致第五波疫情，後果會好嚴重；至於外傭強檢方面，暫時只是有小部分人驗出病毒，相信都是與帶變種病毒的印裔男子相關，未聽到有好多其他個案。

許樹昌稱，日後即使在社區驗出變種病毒，只會撤離緊密接觸者，同大廈不同層、不同方向，又沒有接觸患者的居民，不用再撤離。

被問及華大基因員工接種兩劑復必泰疫苗後仍受感染，許樹昌表示，早前已知復必泰能減低感染風險95%，接種後也有機會感染；但有關個案病徵不多，病毒量非常低，之後再驗不到病毒，確診後亦未見感染其他人，反映接種疫苗能減低風險。

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責任編輯：陳正怡