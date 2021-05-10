  • 29°C
香港時間 : 2021510日 (週一) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】許樹昌：現未見變種病毒流入社區致大爆發屬好彩　日後社區再現個案或無需全幢檢疫

社會 11:25 2021/05/10

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容「好彩」，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區引起大爆發。（經濟日報資料圖片）

本港早前屢現變種新冠病毒個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容「好彩」，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區引起大爆發；又指當初處理社區首宗變種病毒印裔男子情況緊急，整幢大廈安排檢疫屬謹慎做法，認為即使日後社區再檢變種病毒，只需撤離緊密接觸者，相信大廈其他居民不用再撤離。 

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台訪問時表示，早前當局處理感染變種新冠病毒的印度裔男子個案時，要於很緊急、短時間內決定將整幢大廈住客送往檢疫，明白有居民認為是過於謹慎，惟從公共衞生角度出發，有關做法是可以理解。

他直言，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區引起大爆發，形容是好好彩，相信可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩；惟如有大爆發致第五波疫情，後果會好嚴重；至於外傭強檢方面，暫時只是有小部分人驗出病毒，相信都是與帶變種病毒的印裔男子相關，未聽到有好多其他個案。 

許樹昌稱，日後即使在社區驗出變種病毒，只會撤離緊密接觸者，同大廈不同層、不同方向，又沒有接觸患者的居民，不用再撤離。 

被問及華大基因員工接種兩劑復必泰疫苗後仍受感染，許樹昌表示，早前已知復必泰能減低感染風險95%，接種後也有機會感染；但有關個案病徵不多，病毒量非常低，之後再驗不到病毒，確診後亦未見感染其他人，反映接種疫苗能減低風險。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【隔離檢疫】荃威花園R座、太古康怡花園N2座居民今可返家　有居民指僅獲20分鐘收拾行李如「倒瀉籮蟹」
23:00 2021/05/09
【隔離檢疫】荃威花園R座、太古康怡花園N2座居民今可返家　有居民指僅獲20分鐘收拾行李如「倒瀉籮蟹」
【新冠肺炎】本港新增1宗阿根廷輸入個案　連續2天本地「零確診」
14:24 2021/05/09
【新冠肺炎】本港新增1宗阿根廷輸入個案　連續2天本地「零確診」
【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
22:26 2021/05/09
【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院

你可能感興趣

【隔離檢疫】荃威花園R座、太古康怡花園N2座居民今可返家　有居民指僅獲20分鐘收拾行李如「倒瀉籮蟹」
23:00 2021/05/09
【隔離檢疫】荃威花園R座、太古康怡花園N2座居民今可返家　有居民指僅獲20分鐘收拾行李如「倒瀉籮蟹」
【新冠肺炎】本港新增1宗阿根廷輸入個案　連續2天本地「零確診」
14:24 2021/05/09
【新冠肺炎】本港新增1宗阿根廷輸入個案　連續2天本地「零確診」
【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
22:26 2021/05/09
【新冠疫苗】港累計逾107萬人已打首劑　昨13人打針後送院其中30歲女失去知覺須留院
外傭 許樹昌 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等