【印度偏方】親身示範飲牛尿防新冠病毒　印度議員：每朝空肚飲效果最好

▲ 印度議員親身示範飲牛尿防新冠病毒。

印度新冠肺炎疫情大爆發，再多40萬人染疫，全國累計確診人數超過2200萬，超過24萬人死亡。繼早前有執政黨印度人民黨（BJP）的黨員在Twitter上傳一條給新冠患者飲牛尿的影片，再有BJP的議員宣傳牛尿「防病毒」功效，甚至親身示範飲牛尿。

▲ 他先準備一杯水，然後加入6瓶蓋的牛尿至清水中。

綜合外媒報道，人民黨（BJP）議員辛格拍攝了一條影片分享牛尿功效。他表示，牛尿保護他免受新冠病毒的威脅，即使每日在公共場所18小時，仍然身體健康。他還在影片中即席示範試牛尿，並解說飲用方法。他先準備一杯水，然後加入6瓶蓋的牛尿至清水中。

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將牛尿與水混和，並且一口氣吞下去，在半小時內不要吃任何東西，每朝空肚飲用的效果最好。別懷疑，只有牛尿有能力擺脫新冠病毒這種致命病毒。

他又指，這個結論與是否相信科學無關，所有科學知識在新冠病毒面前都失效。所以，在這種情況下，民眾應該敬重神明，並採用古老世代治療瘟疫。

不過飲牛尿抗新冠肺炎的方法至今仍未得到科學證實。

議員：牛尿、牛糞有助治療冠狀病毒

去年，印度人民黨議員Suman Haripriya曾在集會上表示，牛尿、牛糞有助治療冠狀病毒，甚至癌症。另一名人民黨議員Sanjay Gupta也稱，古印度教儀式及牛尿可殺死空氣中及體內的病毒；用牛糞清掃地板也可遏制病毒。

▲ ２名男子表示牛糞是靈丹妙藥。

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古老的印度人都會用牛糞清掃地板，已證實這是種消毒劑，只不過現今的人類忘記了。我肯定如果大家再次這樣做，病毒就不會入侵他們的家。另外，大家也應該飲牛尿來預防病毒，因為母牛（Gau Mata）的產物都有神奇抗病毒的特性。

當中更有印度男子身體力行，以牛糞沐浴的影片，震驚無數網民。影片中，4名男子站在牛糞池中，表示「牛糞是靈丹妙藥，如果我們每6個月用牛糞洗一次澡，就可以潔淨全身。」然後全身浸在牛糞池中。又有印度男子直接在牛隻排尿期間，直接用新鮮牛尿洗面、飲尿。

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責任編輯：羅嘉欣