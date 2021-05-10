【本地展覽】銅鑼灣逾百年歐洲古董展覽　參觀者可親手拼砌200年古董積木【內附連結】

▲ 銅鑼灣 iLab科文館再度舉行「百年歐遊記」專題展覽。(大會提供)

銅鑼灣 iLab科文館於今年年初舉行「百年歐遊記」專題展覽，讓訪客們可以親身接觸及使用古董，更會有導賞員沿途一路解釋，帶你過回到一百年前的歐洲，喜出望外深受各界歡迎。今次再度舉行「百年歐遊記2.0」，是次展覽本館特別邀請了古玩收藏家Gratiano Wong合辦，為大家展示多件歐洲古物，小至香水、碟子、擺件，大至留聲機、立體機等，更加入了古董積木，參觀者可以親手體驗及拼砌這款200多年前的古董積木。

訪客們可以親身接觸及使用古董，有別於一般的展覽只能隔著冰冷的玻璃遙遠觀賞。部分古玩物件更可讓市民零距離接觸，例如：試聽舊唱片、古董香水試香體驗、電影中的打字機，以及傳統食物或飲料試味，務求大家能以視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺切實地體驗與感受百年前西方人的生活和影視娛樂。

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古董為何擁有價值，正是因為它記戴了那個時代人類的生活過的痕跡。每件物品幾乎都經過百年歲月歷史的沉澱，帶著獨特的時光印跡，讓你瞬間穿越，窺探一下百年前的歐洲生活，感受發明最初的驚喜！

「百年歐遊記2.0」展覽

日期：即日至6月30日(需要預約參觀)

每日參觀時段包括︰(每節一小時)：

1)中午12時至下午1時

2)下午4時分至下午5時

3)下午5至下午6時

4)下午6時至下午7時

入場收費：每位HK$100，每位入場者可獲贈1900年世紀雜誌精選複印本乙份。

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展覽地點：銅鑼灣怡和街46-54號麥當勞大廈3樓A室

記者：曾嘉善