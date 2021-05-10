【歲月不饒人】媽媽記憶力衰退往事模糊不清　陳家亮：每天打十多次電話問相同問題

▲ 陳家亮發文憶述年少時與母親相處的時光。

母親節剛過去，不少人藉着節日向媽媽表達謝意。香港中文大學醫學院院長陳家亮，今日（10日）在社交媒體發文，憶述年少時與母親相處的時光。他亦慨嘆歲月不饒人，媽媽老了，記憶力日漸衰退，每天打十多次電話問着他相同問題。

回憶母親嚴厲管教

陳家亮指小時候媽媽在生命中佔了很重要的地位。那時他讀下午班，滿以為可以日上三竿才起床。可是弟弟讀上午班，大清早便要乘校巴返學。為免把他獨留在家，媽媽每朝都會把他從被窩「鏟起」，一同帶弟弟上學。早起床也有好處，陳家亮回憶與媽媽一起吃「豬腸粉 」的滋味，

熱烘娂、皮薄爽口的豬腸粉，加上甜醬和花生醬，絕對是極品！兒時的豬腸粉總是比現今的什麽鮮蝦或帶子腸粉好吃得多。

家長大多着緊子女的學業，陳家亮指媽媽的學歷只有小學程度及幾年夜校的學習經驗，卻肩負為他補習的重擔。母親對他甚為嚴厲，會手執籐條，坐在他身旁「嚴刑」監督他做功課，經常要求背默課本至深宵。他形容「最痛苦」的功課算是毛筆書法，媽媽經常撕掉他的作業，要求他從頭再寫直至她滿意為止。老師及同學笑他總是滿身籐條痕，他指幸好自己練得皮韌肉厚，把别人嘲笑當唱歌，自小已學識「橫眉冷對千夫指」的心態。

▲ 陳家亮（左）兒時照片。（來源：陳家亮Facebook）

自小學會精打細算

由於家境清貧，陳家亮自小便學會精打細算。媽媽每天只給他兩毛錢，買了汽水便沒錢買零食，所以他每星期小心計劃究竟應該買汽水、「拮」魚蛋還是吃花生糯米飯。放學回家經常覺得肚餓，有時候媽媽會給他們幾塊「積及克力架」，那個鐵盒可以廢物利用，陳家亮指自己收藏的寶貝「公仔紙」便存放在這些耐用的盒子。克力架吃光了不怕，媽媽還有絕招——豬油加豉油撈飯。

這種兒時美食至今仍是我的至愛，添上兩份豬油一份豉油，我隨時可以吃兩大碗白飯。

他指媽媽偶爾也會帶他和弟弟「出外旅遊」。當年由官塘去元朗單程連候車時間要花上兩至三小時，所以媽媽經常對他說去元朗比去日本差不多，不必要花錢買機票。實際上他們的行程也多姿多采，從官塘乘14號巴士到佐敦道碼頭，然後轉乘50號單層巴士去元朗。途中先往十一咪半海灘游泳，再前往十七咪的「青山酒店」流連，最後一站便是元朗大馬路逛街，冬天於元朗馬路旁吃熱烘烘的老婆餅簡直是滋味無窮。

▲ 陳家亮指媽媽偶爾也會帶他和弟弟外出遊玩。（來源：陳家亮Facebook）

慨嘆歲月不饒人

長大後，陳家亮成了醫生，可是媽媽眼中，他還是當年的黄毛小子，寧願返回屋邨找診所的相熟醫生，也不相信她家裏在醫院工作的醫生兒子。他慨嘆歲月不饒人，媽媽老了，記憶力日漸衰退，每天打十多次電話問着他相同問題。當年手執籐條、目光凌厲的媽媽如今扶着手杖、白髮蒼蒼，許多往事已變得模糊不清，兒時跟她一起走過的日子只剩下零碎的共同回憶。

他於文末感慨地說：「母親節，是否只代表與媽媽出外吃一頓飯？」。

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責任編輯：王明芳