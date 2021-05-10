【新冠疫苗】復星醫藥與BioNTech合資於內地生產疫苗　許樹昌指如按同一程序測試質量應相同

▲ 復星醫藥與BioNTech合資於內地生產疫苗。（經濟日報資料圖片）

復星醫藥子公司復星醫藥產業擬與德國BioNTech投資益中國設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化，料新冠疫苗年產量達10億劑。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為復星如據BioNTech同一程序測試，質量應該相同。

復星醫藥昨日(9日)發布公告，透露子公司復星醫藥產業擬與德國BioNTech投資益中國設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化，計劃合資公司每年生產mRNA新冠疫苗可達10億劑。復星醫藥出资1億美元，而BioNtech則以專利技術及生產技術入股，雙方各佔股50%。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌提及，如果復必泰未來有機會在內地設廠生產，相信藥廠復星在取得有關資料及材料後，亦能同樣生產復必泰，如根據同一程序測試，質量應該相同。而世衞批准緊急使用國藥新冠疫苗，與科興疫苗「近磅」，而且符合世衞的最低要求，相信亦會獲批，並在今個星期會有消息。

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責任編輯：陳正怡