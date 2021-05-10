【單身貴族】45歲蝦頭單身不感寂寞　楊詩敏不渴望結婚：現在不知多開心

▲ 楊詩敏當年婉拒為《男親女愛》試鏡。

舞台劇出身的「蝦頭」楊詩敏畢業於香港演藝學院戲劇學院，在2013年加入TVB的蝦頭，在TVB劇多演丑角，由於演技突出，令人觀眾對蝦頭留下難忘印象。

不過日前楊詩敏於訪談自揭，當年演藝學院畢業後，本來有機會與子華神合作，但學院派出身的蝦頭有著藝術家脾氣，因此拒絕試鏡：「當時我是大支嘢到極點，話不想做，想專注舞台劇發展。」

另外，蝦頭亦在節目談及感情事，坦言受父母離異影響，故此不憧憬婚姻，反而著重伴侶間的理念一致。

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▲ 楊詩敏日前接受梁泰來訪問。（影片截圖）

蝦頭具藝術家脾氣

「蝦頭」楊詩敏早前接受商台節目《1圈圈星光背後》訪問，說到自己於1999年畢業於演藝學院，在2013年由劇場轉戰電視圈，與黃子華合作《My盛Lady》一劇令普羅大眾認識。

不過其實早於21年前，剛於演藝畢業的她曾獲監製徐正康賞識，原本有機會跟子華神合作，奈何當年她選擇留守劇場：「好好笑，當年畢業沒多久，監製徐正康曾經找我casting《男親女愛》，當時我是大支嘢到極點，話不想做，想專注舞台劇發展，很有藝術家脾氣，沒理會是否走失機會。」

《男親女愛》是TVB收視最高的電視劇之一，當年創造了50點的收視佳績，若當年蝦頭成功試鏡的話，即早於20年前憑劇集上位。

不過於2013年她終於與黃子華合作，憑在《My盛Lady》演瘋癲女子「羅娜」而成功跑出。問到她為後來又肯拍劇，解釋稱終於開竅：「其實之前我蠢之嘛！哈！是隔多年才識諗，其實演員去到那個媒介都可以發揮，不單只在舞台劇。」

▲ 《男親女愛》當年創下50點的收視佳績。（網上圖片）

與男友意見不合

鏡頭前總滿面笑容的蝦頭卻坦言，由讀演藝開始已不夠自信，自覺不夠同學漂亮，就不是當女主角的材料，所以事業路一直較迂迴。

另外，蝦頭亦談及感情事，她謂從小到大有數不盡的火花，而有過穩定男女朋友關係則有3、4次。只因成長期間父母鬧離婚，令她對婚姻觀念有所懷疑。

現年45歲的蝦頭，與前經理人邵子風自2015年起拍拖，惟3年後邵子風突然在網上宣布「分」訊。

她坦言曾期盼這段感情可走到最遠：「這段感情會讓我感覺：『就是這個人了！』但為何分手？因為我們拍拖時感情不太穩定，大家對長遠的感情又不太信任、又不懂得怎去經營。」

另外工作上，兩人於意見及取向上有很多分歧，最終都處理不了，大家都認為這關係要結束。

▲ 楊詩敏跟邵子風於4年前分手。（網上圖片）

蝦頭不渴望結婚

蝦頭直言，結束對上一段關係至今已單身4年，但從不愁寂寞：「我沒甚麼怕，現在不知多開心。雖然我無拖拍，但不代表沒談得來的人，有些人也出現過，我從來都會主動追求男仔，你見我一路以來的對像，外表從來不是最重要，我會被對方性格吸引。」

她續稱：「其實現在沒想那麼多，懂得愛自己、欣賞自己，我認為那個人自然會來。」

不過，蝦頭不渴望結婚，因為對婚姻沒有憧憬：「由始至終都無諗婚姻，也不是為了結婚去找一個男人，跟一個人步伐一致在一起已經是個承諾，不需要一紙婚書來介定，如果對方跟我同一理念那就沒所謂吧！」

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離開大台回復自由身

現年45歲的蝦頭中學畢業後入讀香港演藝學院戲劇學院，她於1998及1999年在香港演藝學院獲榮譽學士（導演）及演藝深造文憑（表演）後，一直跟香港不同劇團合作。

專心發展舞台劇事業的蝦頭，曾於07年憑《愈笨愈開心》獲香港舞台劇獎「最佳女主角（喜/鬧劇）獎」，她於2007年加入詹瑞文及甄詠蓓的「PIP劇場」當全職演員及導師，過往的代表作包括《潮性辦公室》、《你咪理，我愛你，死未！》等。

蝦頭之後獲無綫監製賞識加入TVB。而她在TVB首套劇集《My盛Lady》中與黃子華及徐子珊演出，已因搞笑印象令觀眾留下深刻印象。

之後，她又獲邵氏兄弟招手，但她加入兩年後有感公司定位與她的個人發展方向不同而和平解約。她又透露戶口曾剩兩位數，但卻不對她構成太大壓力，因為她相信努力總有賺錢的機會。及至今年3月，她離開TVB回復自由身。

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