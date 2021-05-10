【沒血緣的愛】親生媽媽吸毒BB出生後發展遲緩　2歲男童獲愛心夫婦收養開展第二人生

▲ 台灣一名男童因親生媽媽吸毒導致發展遲緩，經治療後獲美國夫婦收養，開展第二人生。

母親懷孕時吸毒，對孩子的日後發展會造成極大影響！台灣一名2歲男童因為親生媽媽吸毒，出生時體內含大量毒素導致發展遲緩。經過寄養家庭2年多的照顧，男童的康復進度良好，近日更獲一對美國夫婦收養，開展人生新的一頁。

▲ 銘銘（化名）與美國Brault夫婦初次見面。（屏東家扶中心圖片）

疑因懷孕時吸毒 BB出生後發展遲緩

台灣一名2歲半男童銘銘（化名），在出生後沒有呼吸和心跳，被送往醫院搶救後恢復生命跡象。惟銘銘的親生媽媽有吸毒習慣，疑因懷孕期間仍然有吸食毒品，導致銘銘出生時體內含大量海洛英毒素，需要留院2個多月接受治療。他其後由屏東縣政府安排到寄養中心，再經中心安置到養寄家庭。

銘銘由已成為寄養家庭18年的蔡振興、杜淑蕙夫婦照顧，他們形容銘銘安全感不足，晚上難以入睡，需要長時間抱在懷裡哄睡和陪伴。另外夫婦亦發現銘銘的發展比同齡孩子慢，經醫院評估後鑑定為發展遲緩，需要接受一連串的復康治療。

雖然銘銘的復康之路一點也不容易，不過在寄養父母耐心的陪伴和支持下，明顯有很大的進步。寄養媽媽杜淑蕙笑說，

銘銘以前動作很慢像樹獺，經過一年多的治療和復健，銘銘已是花豹的速度，（我們）可追不上他囉。

獲愛心夫婦收養 到美國開展第二人生

屏東家扶寄養中心社工黃玉潔指，由於銘銘的親生媽媽刑期太長，加上其家中沒有親屬可協助照顧，故住在寄養家庭長達2年多。中心之後透過一個基金會，找到願意收養銘銘，來自美國華盛頓州的Brault夫婦。夫婦二人已為銘銘準備好專屬的房間和玩具，並且已聯絡當地醫療團隊，協助銘銘到美國後繼續進行治療。

在疫情的影響下，各國的防疫措施非常嚴謹，Brault夫婦申請了一個月假期，親自到台灣接銘銘回美國。由於早前夫婦二人與銘銘已進行過9次視像通話，所以大家初次見面時已沒有陌生的感覺，銘銘更笑著稱呼二人為「爸爸、媽媽」，讓寄養家庭能安心地將銘銘交給Brault夫婦照顧，在美國開展第二人生。

同場加映：陳柏宇父母離婚3歲入住兒童院 當爸後發奮工作給女兒一個溫暖的家

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳