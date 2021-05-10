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【日日媽媽聲】肥媽擁19子孫半退休享福　持中港多個物業享財務自由

娛樂 12:18 2021/05/10

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

肥媽擁19子孫是大家庭。

肥媽（Maria Cordero）擁有一個大家庭，共有19名子孫的她，享受親情樂。日前肥媽現身《日日媽媽聲》，多名子孫越洋祝賀母親節，其47歲長子更首度公開現身送上驚喜，令肥媽甚為感動。

肥媽昨日母親節出席《大灣區活好D分享會》活動後，工作完後便回家跟家人過節及食飯慶祝，因大部分子女現時在英國、美國、澳洲，只得8人在港陪她，肥媽亦親自準備食材，稱人多人少一樣開心。

肥媽透露半退休生活。

【大台改革】TVB推「限廚令」剎停烹飪節目　肥媽鼎爺封刀僅《煮場爭霸》添食

長子公開現身送暖

上周末肥媽上TVB節目《日日媽媽聲》，多名子孫兒媳越洋祝賀母親節，眾人表示很掛住她的蘿蔔糕，孫仔在片中說「我愛你，嫲嫲」，令肥媽感動落淚。

而從未曝光的47歲兒子Alfonso更驚喜現身錄影廠，向肥媽送上抱抱，Alfonso叮囑母親是時候籌備退休，不要只顧工作，要休息一下，將來多去旅行。

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肥媽表示這個兒子從未公開見過人，笑指有人奇怪她家中的子女膚色又黑又白，她解釋有些跟同前夫生，故有不同膚色。

提到兒子勸她退休，肥媽笑道：「我現在都半退休，自己喜歡煮食，喜歡跟人傾偈，整天叫我退休，如果我完全不工作，可能會病，要給自由我。」

半退休以拍片賺錢

手持中港及海外多個物業的肥媽，曾透露在內地有5個物業，全屬自住或送給子孫，其中一個單位共千呎兼有頂樓天台，將來退休自住可在天台種菜。

現時肥媽雖減少為TVB拍飲食節目，但轉戰網上平台教煮餸，她直言網上直播收入勝過拍TVB。

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肥媽飲食節目深入民心。

肥媽稱：「試過1個月拍4日已有6位數字，最高峰月入有40萬，加上另有廣告佣金，現時都有3、4個廣告在手，考慮接拍的廣告更有十多個。肥媽更透露下月會進軍內地社交平台，不過暫時不會北上，因為不想隔離。

同場加映：楊卓娜訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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