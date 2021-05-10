【戲劇教父】毛俊輝演藝激情旺盛不言退休　毛Sir：戲劇不是一份工作

▲ 毛俊輝演技精湛。

「年老」是每個人必經的生命課題，人在時間面前，是多麼的渺小。第93屆奧斯卡最佳改編劇本奬《爸爸可否不要老》的原著舞台劇《父親 (Le Père) 》即將於香港第三度公演，由有「香港戲劇教父」之稱的毛俊輝擔綱飾演腦退化的父親，演活逐漸衰老的無助、孤獨之感，觸動每一個人內心深處。

儘管毛俊輝今年已年屆74歲，但他對舞台藝術的熱愛有增無減，以生命演出精彩的人生下半場。

▲ 今年毛俊輝已踏入74歲，但他退而不休，全因對戲劇的熱愛。(黃建輝攝)

關注腦退化症

人稱毛Sir的毛俊輝，從小就熱愛表演，於是入讀浸會學院外文系主修英國文學，遇到他的啓蒙老師鍾景輝，自此與戲劇結下了不解之缘。

21歲便遠赴美國修讀戲劇，並長期投身美國劇場與導演工作，事隔17年後他回流香港，出任香港演藝學院表演系系主任，春風化雨，教出不少優秀的學生，包括黃秋生、詹瑞文、蘇玉華、陳錦鴻及張達明等。

專注戲劇教學的他，近10年沒有參與任何戲劇演出，直至2017年，他遇上一個令他心動的舞台劇劇本《父親》，更一口答應接演男主角。



毛Sir回憶說：「我回港後甚少參與表演，對劇本非常揀擇。2017年，香港話劇團40周年，當時我答應了話劇團的執導工作，但沒打算出演並擔任主角，直至導演馮蔚衡將《父親》劇本推介給我，看過後發現這個劇本確實非常有意思。」

他分析指，認知障礙症在香港算是普遍，很多人關心這個題材：「卻未有深入認識，期望更多人關注腦退化症，並為病人和照顧者帶來安慰。」

▲ 《父親 》已第三度公演，期望以戲劇讓大眾更關注認知障礙症。(香港話劇團提供)

舞台劇與電影不同

《父親》是電影《爸爸可否不要老》的原著舞台劇，劇中毛俊輝飾演一名患上認知障礙症 (前名：腦退化症) 的父親André，漸漸失去獨立生活的能力，但固執的他不願請看護服侍，也堅拒進入老人院，令其女兒Anne(彭杏英飾) 非常苦惱，周旋在父親與丈夫之間左右為難。

《父親》在2017及2019年香港兩度公演共30場，全部爆滿，好評如潮，劇中毛俊輝把不安、憤怒、悲哀、無助的複雜情感表現得細緻傳神，更奪得第27屆香港舞台劇獎「最佳男主角」。

原定去年舉行第三度公演，但因疫情被迫取消，當時一班演員都十分失望。在各界期盼下，今月將迎來第三度公演，每當正式演出期間，他都特意排開手邊所有的工作，只為了心無旁騖地專注做好一件事。

他稱：「演戲是很有趣的，當你全副身心投入其中，身體上可能會感到疲累，但心情是興奮的。坦白說，我的年紀已不輕，因此太多年沒有公開演出，也會不禁懷疑自己記台詞的能力。這個角色的台詞難度在於不斷重複，但每次演繹情緒方法都是不同的，非常難搞！」

《爸爸可否不要老》於全球橫掃超過150項大獎及提名，奪得第93屆奧斯卡最佳男主角獎、及最佳改編劇本，難免會令人將電影版和舞台劇版比較，毛俊輝大讚金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）的高水準演技，但他不諱言舞台劇比拍電影的要求更高更難。

他指出電影與舞台劇是不同，通過拍攝方法營造出角色的想像，但是在舞台上則要靠演員演出變化：「兩者之間，舞台劇是絕對更具難度的，並非指電影中的演員演得不好，而是舞台劇的難度在於無法運用鏡頭講故事，每一個反應都要靠演員一氣呵成發揮。」

對於認知障礙症，他由零概念到開始接觸、加上自己曾有患上胃癌的經歷，繼而對患病有更深的體會。

人生如戲、戲如人生，他坦言曾幻想過自己患上認知障礙症：「透過演出《父親》，我更深入認識這種病症之後，反而沒有太多的恐懼，如果我日後真的發生這種狀況，雖然我不能預計自己的情況，但我相信身邊的家人、譬如太太會更加明白和體諒。」

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今年毛俊輝已踏入74歲，但他退而不休，每天依然忙個不停，在戲劇上不斷挑戰自我，皆因對戲劇的一團火退不下來。

今月完成公演《父親》後，便馬不停蹄地開始忙於執導另一套舞台劇《往大馬士革之路》：「直至現在，我還沒有想過退下來，對我而言，戲劇並不是一份工作。我很感恩在這個年紀，仍然有如此大的熱愛，有興趣繼續研究戲劇。」

毛Sir表示自己未試過執導史特林堡的作品《往大馬士革之路》，所以這次是具有挑戰性的任務：「可是，今時今日的我已準備好，因為經驗是需要累積的。」

對於他的決定，太太胡美儀亦十分支持，兩夫妻極度同意「活到老、學到老」。「非常幸運地，我們的價值觀很相似，兩個人都非常好學，太太以前一直從事演藝工作，現時她修讀心理輔導課程，即將完成碩士學位，為受到情緒困擾的人士提供心理輔導服務。」

記者：曾嘉善