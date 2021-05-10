【鐘錶投資】愛彼錶夥Marvel推黑豹飛行陀飛輪腕錶　每枚127萬全球限售250枚炒至310萬

▲ 黑色陶瓷錶圈採用愛彼經典霧面打磨及拋光倒角交錯處理，鈦金屬錶殼同樣經噴砂處理，呈現優美細緻的紋理。（品牌提供）

兩大殿堂級的名字放在一起，聲勢當然浩大，今次愛彼（Audemars Piguet）聯同Marvel聯手推出以黑豹為主題的Royal Oak Concept飛行陀飛輪腕錶，成了錶壇近期的熱話，15萬瑞郎（約127萬港元）的售價也並不代表有錢就能擁有，因為全球僅限量250隻，絕對罕有，因此坊間炒價已升至310萬港元。

▲ 白金3D立體超級英雄「Black Panther黑豹」人物完全手繪，需經30小時的慢工細活，才能完成無數精緻細節的鐫刻及上色，令這一Marvel英雄栩栩如生。（品牌提供）

愛彼揀選了旗艦系列Royal Oak當中的皇家橡樹概念款式作為今次跟Marvel的合作企劃特別版腕錶，以「Black Panther黑豹」為主題，屬一款飛行陀飛輪腕錶。採用上紫色系的Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon，八角型的標誌性錶殼當然是其中的焦點，用上鈦金屬與黑色陶瓷的組合，直徑為42mm。

▲ 腕錶搭載愛彼2965手動上鏈飛行陀飛輪機芯，提供72小時動力儲存。鈦金屬夾板採用源自黑豹服裝的不對稱幾何造型設計。（品牌提供）

錶盤的布局非常精彩，除了在6點鐘位置不停旋轉的飛行陀飛輪，還點綴著以白金打造的手繪3D立體Marvel「Black Panther黑豹」人物。這樣的設計殊不簡單，愛彼特別開發出全新工具以製作及組裝這位英雄人物，並將其固定於機芯上。

▲ 透過藍寶石水晶玻璃底蓋，經噴砂處理與灰色及黑色PVD處理的幾何造型鈦金屬夾板、飛行陀飛輪的背影及一部分齒輪系一覽無遺。（品牌提供）

首先利用CNC數控加工技術，在白金片上裁出黑豹的立體廓形。更必須在人物背面鑿出許多能容納機芯零件的空間，同時維持足夠的硬度以免變形，最終才能呈現優美至極的外觀。黑豹的製作工序繁複，例如服裝以雷射鐫刻出細膩的紋理，再以手工精雕細琢，總之每一個都需經30小時的慢工，才能完成鐫刻及手繪工序，令黑豹如此栩栩如生。

腕錶限量發行250枚，經噴砂處理的深紫色內錶圈上寫著「Royal Oak Concept Limited Edition of 250 Pieces」字樣。而品牌更將其中一枚白金版孤本捐出作為拍賣，為慈善機構First Book及Ashoka籌款，最後以520萬美元天價拍出。

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記者︰梁靜詩