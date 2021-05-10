【趙斗淳出獄】性侵犯趙斗淳出獄後外出首度被拍　3名警察貼身陪同網民震怒：罪犯被保護

▲ 性侵犯趙斗淳出獄後外出首度被拍，3名警察貼身陪同網民震怒。

南韓惡名昭彰的變態性罪犯趙斗淳於去年12月出獄，返回居住地京畿道安山市。由於出獄後家門前經常聚集大批人群，早前已隨妻子低調搬家。出獄近5個月的趙斗淳日前被傳媒捕捉到外出一刻，同時有3名警察貼身陪同，網民隨即震怒大罵，「不工作就有錢，出門還有保鑣。」

據韓媒報道，趙斗淳在去年12月出獄後返回家中，本月7日首次被捕捉走出家門的畫面，期間有3名警員貼身陪同外出。從照片可見，趙斗淳穿上白色運動波衫、深色長褲及拖鞋外出，全程有3名警員陪同，看似非常悠閒，雙手放在身後低頭踱步，頭髮較去年稍長。

▲ 有媒體捕捉趙斗淳外出一幕。（截圖）

據悉，趙斗淳是次在外逗留約1小時30分鐘，警方未有透露其外出原因，警方回覆，「非禁足時間，外出沒有問題」，未正面回應其外出目的。

網民不滿警方保護罪犯

然而，相片曝光後引來南韓網民震怒不滿，狠批罪犯卻被保護，「罪犯過得比受害者好」、「3名員警竟然守護這個垃圾」、「請不要浪費納稅人的金錢」及「不工作就有錢，出門還有保鑣」。

去年年底出獄後首次外出

趙斗淳上次外出是去年平安夜時，他在警員的陪同下，到超市購買生活用品，及後返回家中，全程約20分鐘。而68歲的趙斗淳被歸類為沒有工作能力的老人，因此可申請為65歲以上長者而設的養老金。他的妻子因長期病患亦難以求職，二人無以維生，二人目前每月領取140萬韓圜（約9,660港元）的貧困補助金。

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性侵女童案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳把當時年僅8歲、正在上學的娜英，誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯：王明芳