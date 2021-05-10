【追尋夢想】感激丈夫黃智賢支持裸辭圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我

▲ 黃智賢太太Maggie Loh，3年前裸辭圓畫家夢，幸得丈夫全力支持，現已晉身香港藝術家行列。

為人低調不擅於交際的Maggie，似乎天生就擁有藝術家個性，因此即使丈夫是娛樂圈中人，她也不習慣常被介紹為「黃智賢的太太」。自小喜歡畫畫，3年前勇敢裸辭追夢，如今擁有另一身份──香港藝術家Maggie Loh，坦言不希望以畫筆追逐名利，只希望每日能隨心而畫，將正能量感染他人。

要離開自己工作了十多年的行頭，放下自己熟識亦應付自如的工作，然後去開展全新的生活，大家都會視為離開comfort zone的一個冒險行徑，但Maggie卻自言3年前踏出這一步之後，竟然為她找到了另一個的comfort zone。

更生藝術家個性

Maggie在多倫多留學，修讀市場學及平面設計，選擇前者是從現實角度出發，在社會上較容易找到工作維生；而選擇後者則全因興趣，皆因Maggie小時候就熱愛畫畫。大學筆業後，Maggie還是走了一條較實際的路，先後加入過美容及奢侈品國際集團，負責一些規劃及行政的工作，Maggie形容自己不愛應酬亦不愛說話，寧願跟一些文件及文字打交道。

▲ 2019年愛犬Pepper離世令Maggie非常傷心，更失去創作靈感。（受訪者提供）

在同一範疇工作了多年，所有事情都已經得心應手，只是工作量及壓力較大，因為步伐要很快，加上後期工作不如意，又遇到人事問題，Maggie開始想找個出口透透氣︰

我雖然自小喜歡畫畫，但從未接受過正統訓練，亦沒有很認真去發展這方面的興趣。 我當時在中環上班，下班後常會經過一個Art Jamming畫室，便開始下班後去畫畫。由認識水彩畫及油畫學起，記得第一幅畫我是依照一張在澳洲塔斯曼尼亞旅行時拍的風景照而畫，能夠重拾旅行時的回憶我感到很開心，而且有導師指導，如是者我在畫室畫了3個月。

追夢卻遭潑冷水

想不到短短的3個月，就令Maggie決心裸辭，選擇放棄一份收入穩定亦可觀的工作去追尋夢想︰

其實當時都有壓力，別人都說我不切實際，又說我沒有收入就要靠老公養，於是我心想，就給自己半年時間試試吧，我自己也有點積蓄，半年沒收入也可以應付。

即使旁人潑冷水也沒有把Maggie「打沉」，她感激全靠丈夫的支持，而且繪畫令她對生活有新的感受︰

從前在中環工作常光顧高級餐廳，我發現只要做自己喜歡的事，即使吃一份$20的三文治亦很滿足，我覺得繪畫令我找回自己，物質對我來說不再像從前重要。」

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作品色彩豐富

為了推動自己，Maggie立即在Instagram開了名為macaron.love.painting的專頁，跟別人分享自己的作品，她表示每當有人表示欣賞，她已經樂上半天，更有人留言說每朝最期待就是看到她上載新作，因為看後充滿正能量，這便成了Maggie創作的動力。她說︰

我繪畫會用上很多鮮艷色彩，以帶出開心的感覺，有時我會加上一些訊息，希望將一些正能量帶給別人。

Maggie經常以「半杯水」的道理來提醒自己，以開心的心態去看待每件事，一切亦順其自然，因此Maggie在這追夢的過程，並沒有為自己定下太多的目標，只希望享受當中的過程，但上天卻不斷為她鋪路。

放棄成名機會

先由一家西貢的coffee shop開始，店主表示希望在店內可擺放她的作品，可作裝飾之餘亦同時讓她寄賣；有人將coffee shop的環境及Maggie的畫作拍下照片並放到網上分享，ICC廣場Sky100的負責人無意中看到，便邀請Maggie將約30幅作品放在Sky100長期展出，無心插柳下Maggie便開始了個人的首個展覽；然後她再在機緣巧合下跟本地的餅店及食品品牌展開了一些合作企畫，將畫作放到包裝上，令更多人接觸到她的作品。

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而最令她意想不到，是曾經有一位外國投資者提出為她在海外舉行展覽，更有意將她捧成國際知名的藝術家，但最後Maggie還是拒絕了對方的好意︰

他很有誠意，特別派人飛來香港跟我談合作的事，我興奮到不得了，但之後再傾細節，他希望我每個月飛到外國幾次出席展覽，還有大量的應酬跟客人打好關係，聽到這裏我便拒絕了。

筆者也不禁說︰「這是個大好機會，說不定你的作品很快出現在拍賣會上呢！」Maggie淡淡然回答︰

因為我的個性，我知道這些並不適合我，我還是希望能好好享受繪畫。

▲ Maggie現在多會在家中的畫室創作，間中還會教小朋友畫畫。（受訪者提供）

愛犬去世失去靈感

問到Maggie這3年追夢的生活是否都很如意？答案卻是「不」！2019年她的小狗Pepper突然去世，令她非常傷心，一下子腦袋變得一片空白，不但失去創作靈感，而畫出來的畫亦變得很暗黑︰

我只想用灰色、黑色來畫畫，而且總是未能透過畫作紓發情感，忽然覺得自己技巧不如理想，很有挫敗感。

消沉了好一段時間，Maggie決定再飼養狗bb，家庭新成員令她重燃希望，她便嘗試在家中重拾起畫筆創作，情緒漸漸得到疏導。她亦由畫風景、花卉等，改為畫甜品，她認為甜品總令人快樂，就如生活的一點甜，而且亦容易「入屋」，產生共鳴，她最愛一幅七彩冬甩作品，覺得充滿歡樂，而她也為3隻小狗，起名為︰Cream、Cupcake和Donut。

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感謝丈夫支持

要放棄建立多年的事業去追夢實在不容易，對於一個有家庭的女性來說當然有更多的考慮，Maggie也非常同意︰

其實不論已婚與否，女性也可有自己夢想，問題在於時間分配。雖然我沒有小朋友，但要照顧3隻狗仔，也感受到別人做媽媽有多忙，要追尋夢想要付出很多。我感謝Ben給我很大空間做自己喜歡的事，而且或多或少因為他，令我走這條路時有更多機會。

記者︰梁靜詩