【恐怖意外】女病人深圳醫院做開腹手術　麻醉不足驚醒感切腹之痛如瀕死

▲ 深圳市坪山區一間醫院，被指發生嚴重醫療事故。

深圳市坪山區一間醫院被指發生嚴重醫療事故，一名女病人上月接受手術期間，麻醉藥管道阻塞但無人察覺，令女病人在手術途中蘇醒，卻因藥效而未能開口說話，被迫忍受腹部被割開的痛楚，事主術後留下陰影，更晚晚噩夢連連。

據《南方都市報》報道，深圳市一名王姓男子報料，指自己的朋友葉女士4月14日在坪山區人民醫院接受全身麻醉的婦科手術。原本應該一直在場的麻醉醫生，在手術開始後不久就離場。過了大概15分鐘，麻醉藥管道出現堵塞，葉女士亦因吸收藥物不足而醒過來。

葉女士事後筆錄當時經歷感受指，她在注射麻醉藥物後有短暫失去意識，但不久便甦醒過來，並能清晰感知到手術細節和聽到醫生交談，承受切膚之痛。

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由於麻醉藥作用，葉女士在手術過程中無法言語，只能睜著眼睛不斷流淚，眼睛哭得紅腫都無人發現。直到藥效消退一些後，葉女士盡力抖動雙腳，醫生才發覺問題，繼而再找麻醉科主任來接手。

在手術後當晚，葉女士因疼痛和恐懼而失眠，又指手術過程所經歷的「可能是瀕臨死亡的感覺」，現時也晚晚發噩夢，要用安眠藥助眠。

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葉女士的朋友、報料人王先生翻查閉路電視畫面，發現麻醉醫生曾離開手術室，而醫生在手術期間亦曾短暫接聽電話。

事後，麻醉科主任曾表示是「科室管理不到位」，並向葉女士進行了口頭道歉。而葉女士要求醫院出示書面道歉，以及事故後遺症責任承諾函，惟院方手術後兩周仍未回應葉女士的訴求。

坪山區人民醫院辦公室回應，院方一直非常重視事件，並以極大的誠意多次接洽溝通交流，目前雙方未達成一致意見，將繼續以誠懇的態度聽取患者意見，在合情、合理、合法的前提下尋求解決辦法。

坪山區衛生健康局則表示，尚未了解事件具體情況，將對此事進行調查，如情況屬實，會對醫院做出相應處罰。

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責任編輯：羅嘉欣