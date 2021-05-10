  • 30°C
香港時間 : 2021510日 (週一) 16:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打工仔悲歌】嫌員工常去廁所設「打卡制」　老闆：每月少於1小時可獲$150獎金

健康 15:06 2021/05/10

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

嫌員工常去廁所老闆設「打卡制」，每月少於1小時可獲$150獎金。

有些公司為免員工經常去廁所「蛇王」偷懶，會設立規矩限制如廁時間。近日有打工仔在網上討論區發帖，指老闆不滿同事經常去廁所，於是實施「廁所打卡制」，去廁所來回都要打卡。月尾結算時，若同事去廁所時間少於1小時，便可以獲得150元獎金。

事主於香港討論區發文，指老闆曾在開會時表示，不解為何同事上班時經常去廁所，由認為可以在上班前、午飯時間「痾清」，除非身體不適，否則上班時間無必要去廁所。

為此，老闆最近設立了「廁所打卡制」，要求員工每次去廁所都要打卡，並安排接待處同事監督。

只要拎廁所鎖匙就要打卡，去打一次返黎打一次。

月結通勤時，如同事去廁所時間少於1小時，便可得到「零食基金」150元作獎勵，不過，樓主就認為獎金並不吸引。

$150真係唔稀罕，$1500我都可以考慮忍下,所以我都會照去，你咁做我就每日柯一粒鐘。

帖文引起不少網民熱議，不少人批評「廁所打卡制」不合理，認為老闆做法「度縮」，「你個老細都幾無聊」、「小學雞規矩」、「轉工喇」。點擊下圖看更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【打工仔悲歌】公司派智能坐墊稱監察心跳呼吸　HR一句話令打工仔驚覺被監控
12:47 2021/01/07
【打工仔悲歌】公司派智能坐墊稱監察心跳呼吸　HR一句話令打工仔驚覺被監控
【缺德同事】男同事飯後剪指甲周圍彈　打工仔崩潰：仲彈到去我張枱
11:56 2021/03/26
【缺德同事】男同事飯後剪指甲周圍彈　打工仔崩潰：仲彈到去我張枱
【打工仔哀歌】腸胃炎入院收奪命追魂Call要求開工　打工仔一句霸氣話還擊「嚇窒」老細
11:30 2021/03/27
【打工仔哀歌】腸胃炎入院收奪命追魂Call要求開工　打工仔一句霸氣話還擊「嚇窒」老細

你可能感興趣

【打工仔悲歌】公司派智能坐墊稱監察心跳呼吸　HR一句話令打工仔驚覺被監控
12:47 2021/01/07
【打工仔悲歌】公司派智能坐墊稱監察心跳呼吸　HR一句話令打工仔驚覺被監控
【缺德同事】男同事飯後剪指甲周圍彈　打工仔崩潰：仲彈到去我張枱
11:56 2021/03/26
【缺德同事】男同事飯後剪指甲周圍彈　打工仔崩潰：仲彈到去我張枱
【打工仔哀歌】腸胃炎入院收奪命追魂Call要求開工　打工仔一句霸氣話還擊「嚇窒」老細
11:30 2021/03/27
【打工仔哀歌】腸胃炎入院收奪命追魂Call要求開工　打工仔一句霸氣話還擊「嚇窒」老細
網絡熱話 職場文化 網上討論區

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等