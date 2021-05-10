【打工仔悲歌】嫌員工常去廁所設「打卡制」　老闆：每月少於1小時可獲$150獎金

▲ 嫌員工常去廁所老闆設「打卡制」，每月少於1小時可獲$150獎金。

有些公司為免員工經常去廁所「蛇王」偷懶，會設立規矩限制如廁時間。近日有打工仔在網上討論區發帖，指老闆不滿同事經常去廁所，於是實施「廁所打卡制」，去廁所來回都要打卡。月尾結算時，若同事去廁所時間少於1小時，便可以獲得150元獎金。

事主於香港討論區發文，指老闆曾在開會時表示，不解為何同事上班時經常去廁所，由認為可以在上班前、午飯時間「痾清」，除非身體不適，否則上班時間無必要去廁所。

為此，老闆最近設立了「廁所打卡制」，要求員工每次去廁所都要打卡，並安排接待處同事監督。

只要拎廁所鎖匙就要打卡，去打一次返黎打一次。

月結通勤時，如同事去廁所時間少於1小時，便可得到「零食基金」150元作獎勵，不過，樓主就認為獎金並不吸引。

$150真係唔稀罕，$1500我都可以考慮忍下,所以我都會照去，你咁做我就每日柯一粒鐘。

帖文引起不少網民熱議，不少人批評「廁所打卡制」不合理，認為老闆做法「度縮」，「你個老細都幾無聊」、「小學雞規矩」、「轉工喇」。點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣