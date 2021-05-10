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林奕匡迪士尼樂園拍MV憶學生歲月　Phil夥殘障樂手合奏推動共融

娛樂 12:58 2021/05/10

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林奕匡於迪士尼樂園拍MV。

林奕匡（Phil）近日聯同非牟利機構共融樂團True Colors Symphony（TCS），重新演繹迪士尼動畫電影《阿拉丁》中的經典歌曲〈A Whole New World〉，並於迪士尼樂園奇妙夢想城堡前拍攝MV ，Phil這次暫時放低歌手充當色士風手，與來自不同背景的21名樂手合奏，體現了共融、和諧的一面。

Phil談及今次參與其中原因：「一來關於音樂，二來身邊有朋友是視障人士或其他殘障人士，知道玩音樂不容易，今次可以跟True Colors Symphony合奏係很意義，還可以去香港迪士尼樂園拍攝MV，對他們一定是好難忘回憶。」

充當色士風手。

香港迪士尼樂園2017年至今，夥拍超過10間學校及非牟利機構，送上共45次「社區妙韻樂飄揚」聖誕表演，參與表演的人次近1,500人，涵蓋社會上不同階層和有需要人士，包括癌病兒童、視障、言語障礙或特殊學習需要的學童、基層學童、以及長者合唱團等，將共融文化由樂園延伸至社區各階層。

Phil今次擔任一位樂手吹奏色士風，他回想求學時夾Band的日子。Phil說：「以前返學前、Lunch Time或者放學後夾Band，我玩爵士樂樂隊，色士風手會坐在前排，今次拍MV好多回憶湧現。一大班人演奏，就要互相聆聽，全部人透過音樂融為一體。」

夥殘障樂手合作。

今次演奏迪士尼電影主題曲〈A Whole New World〉，Phil也認為別具意義，他說：「歌曲有一個好重要訊息，是『無限變化及可能』，如我童年在外國長大，代表學校表演、參賽得獎，都令我有小量自信，這個樂團有不同年齡層，不同殘障問題樂手，音樂是他們自信心來源，透過音樂展現才華。希望透過今次合作，盼可以改變大家對殘障人士看法。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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