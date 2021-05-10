【食用安全】孕婦吃對魚有助提升胎兒IQ　一文睇清深海魚水銀含量

▲ 一圖睇清深海魚水銀含量。

魚類含豐富奧米加3（Omega 3）及脂肪酸（DHA和EPA），對孕婦和幼童益處甚多。不過，進食魚時應小心選擇。如正確食用水銀含量較低的魚，可以提高胎兒的智商；反之一些水銀含量較高的魚類，會降低胎兒的智商。

捕獵性魚類甲基汞含量較高

據食安中心，汞（俗稱水銀）是一種天然存在的重金屬，隨工業廢物進入環境中，水中微生物把汞轉化為毒性較強的甲基汞，經生物吸收後，積聚在食物鏈內。

研究顯示，體型較大的捕獵性魚類的汞含量可能較高，體型較小（一斤以下）的魚、養殖魚、淡水魚和非捕獵性魚類的甲基汞含量較低。

甲基汞危害健康

甲基汞會影響神經系統，尤其是胎兒及嬰兒發育中的腦部。由於甲基汞需較長時間才可排出體外，食安中心建議計劃懷孕的婦女，應在懷孕前至少半年開始避免進食汞含量較高的魚類。

另外，過量的甲基汞亦會損害成年人的視力、聽覺、肌肉協調性及記憶力。即使魚煮熟，甲基汞含量亦不會減低。

雖然如此，但只要懂得選擇，進食魚類是利多於弊。據食安中心所做的利弊分析，發現平均每星期食450克（約12両）市面常見魚類的母親，胎兒日後的智商或會有所提高。

甲基汞風險較高魚類：

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甲基汞風險較低魚類：

以下魚類的奧米加-3 脂肪酸（DHA和EPA）的益處超過其甲基汞的風險，孕婦如適量進食這些魚，胎兒日後的智商或有所提高。

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