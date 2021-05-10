【2021傑青選舉】十大傑青選舉即日起接受報名 7月5日截止申請

▲ 2021十大傑出青年選舉即日起接受報名 （ 左四為國際青年商會香港總會總會會長楊穎琳；左一為2021十大傑出青年選舉籌委會主席李貝詩；左二為2021十大傑出青年選舉甄選顧問蔡偉榮；左三為2021年十大傑出青年選舉首席評審高永文醫生 （湯炳強攝）

國際青年商會香港總會舉辦、萬眾矚目的「十大傑出青年選舉」即日起至今年7月5日接受報名！國際青年商會香港總會今日（10日）舉行啟動禮，籌委會主席李貝詩公布提名詳情，同時感謝多名社會知名賢達組成評審團及協助整個遴選過程。

評審團包括食物及衞生局前局長高永文擔任首席評審、財經及庫務局前局長陳家強、理工大學學董會主席林大輝、兒童教育家莫鳳儀及香港社會創投基金創辦人魏華星，而甄選顧問為安永會計師事務所代表。

安永會計師事務所代表蔡偉榮致辭時表示，今次選舉的主題非常有意義，又提到人生不只是為錢，亦有著其他意義。他亦指，自己將協助評審工作，讓評審團隊能夠看到參選者；又強調參選者不用介懷自己需要是業界的頂尖或很富有，「人不需要有太多標籤，只要做得好，評委便會選出來」。

首席評審高永文致辭時表示，「十大傑青選舉」的宗旨是創造未來，希望能夠跨越界限，成就事業。他指自己會留意年輕人的精神面貌，又提到歷界的傑出青年做好自己的工作，服務社會，對本地青年有良性影響。他強調，選舉最重要是找到傑出青年，可在將來發光發熱，引領社會。

他亦提到，前年及去年受到不同事件影響到選舉，如前年的社會暴力事件令其擔心未能離開會場；去年則因應新冠肺炎疫情而只能「看電視」，故此今年對能夠有著實體啟動禮表示高興。

同場亦有歷屆傑青出席啟動禮及進行分享，包括1991年傑青莊陳有、2000年傑青陳兆焯、2012年傑青關心妍及2014年傑青方力申。

今年為第49屆「十大傑出青年選舉」，至今大會共選出超過382位來自不同行業及界別的傑出青年，今年大會名譽贊助人為政務司司長張建宗。「十大傑青選舉」的參選者來自5個界別，包括「公共及社會服務」、「工商業」、「教育」、「演藝、康體、文化及藝術」及「專業工作」。獲提名人士將先由甄選顧問進行甄選，通過初選的候選人再經評審團進行面試。

提名表格可在國際青年商會香港總會、安永會計事務所索取，亦可在「十大傑出青年選舉」網站下載。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒