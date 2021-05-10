【虐兒案件】羅致光：正探討立法強制通報虐兒個案機制　惟料今個立法年度未及提交建議

▲ 工及福利局長羅致光表示，2018年5歲女童受虐致死案後，社會通報或查詢虐兒個案增多。（經濟日報資料圖片）

港府正探討立法針對虐兒個案，制訂強制通報機制的可能性，勞福局局長羅致光稱，仍需待法改會提交最終報告，再適當跟進，惟由於時間所限，相信今個立法年度或未可提交保護兒童的立法建議；又指局方仍會考慮「一校一社工」建議，不過不同規模的幼稚園學童人數有很大差異，統一安排或致資源運用不符比例。

立法會今日(10日)召開福利事務委員會，勞工及福利局長羅致光表示，2018年5歲女童受虐致死案後，社會通報或查詢虐兒個案增多；教育局自2018年已要求學校，學生不論任何原因缺課第7日就要通報；當局亦已於前年更新前線人員的指引，列明如何識別及處理懷疑虐兒個案。

他又指，政府亦正探討立法針對虐兒個案制訂強制通報機制的可能性，目前要等待法律改革委員會提交最終報告再適當跟進；法改會研究範圍聚焦保護兒童的責任，未必包括通報責任，而相關條例具爭議性，亦要考慮如何處理不同嚴重程度及性質的個案，包括是否對兒童構成即時危險等。

他指，但由於時間所限，今個立法年度不太可能可以提交保護兒童的立法建議；而法例生效之後，輕微個案舉報數字或倍增，有機會分薄處理嚴重個案的人手，希望最終可達致立法原意，不希望「好心做壞事」。

對於有議員建議現時「兩校一社工」的安排，增強為「一校一社工」，羅致光認為，不同規模的幼稚園學童人數有很大差異，由幾十人至上千人不等，如果統一安排「一校一社工」，在資源運用上可能不符合比例，但局方仍然會考慮相關建議，又指會檢視「學前單位社工服務先導計劃」，包括研究是否將計劃恆常化。

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責任編輯：陳正怡