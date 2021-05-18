【上車必睇】最平$14萬租置公屋5月申請　逾3萬戶免費參與大抽獎【附資格詳情】

▲ 綠置居及租置公屋本月接受申請。（資料圖片）

房委會5月底，將推售新一批資助出售房屋，逾3,400伙供合資格綠表戶申請，消息人士稱本周後期至下周初派表。銷售計劃涵蓋綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、523伙綠置居餘貨單位（青衣青富苑516伙、柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位。其中約3.3萬個綠表戶，很大機會毋須入表及再交申請費，即免費獲得「大抽獎」機會。

租置公屋平靚正，即睇免費申請方法：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙，以市值五折推售，售價118萬至385萬元。屋苑單位面積由184至481平方呎不等，平均呎價7,390元。房委會預留300伙綠置居單位，給一人申請者選購。「家有長者」家庭申請者，則有800個配額。

除了啟鑽苑，還有上期523伙餘貨單位（青衣青富苑516伙、柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於銷售計劃中推售。申請者揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。預計最快7月攪珠，9月揀樓。

租置屋邨餘貨分布於全港39條屋邨，以市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。這批單位將以「現樓」形式，按單位目前實際情況及狀況出售。

由於去年居屋銷售計劃，接獲約3.3萬份綠表申請，倘這批家庭仍符合申請資格，即可「一表兩抽」，毋須再次交表及申請費，自動納入今期綠置居及租置公屋申請。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

7千伙居屋月底起揀樓

另外去年底「居屋2020」已完成攪珠，據悉短期內公布價單，最快5月底至6月初，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。至於「白居二2020」，則於本周五（21日）開始，向合資格申請者發出批准信。



在揀樓期開始前7天起，房委會將於樂富客務中心，提供載有各個新發展項目及重售單位詳情的售樓說明書和價單，供公眾索取，及上載有關資料到各居屋發展項目的指定網站供瀏覽。

房委會去年推售4個新屋苑，涉7,047伙，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，市值6折推售，售價117萬至489萬元。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰