【性侵被控】繼父涉性侵繼女案續審　事主稱性侵事件發生約100次

▲ 57歲地盤工涉多次肆意性侵犯當時8至12歲繼女，案件於高等法院續審。（經濟日報資料圖片）

57歲地盤工涉於3年間分別在內地及香港住所，多次肆意性侵犯當時8至12歲繼女，涉案地盤工否認強姦等9項控罪，案件今（10日）於高等法院續審。控方今播放事主錄影會面，事主稱性侵事件發生約100次，最後一次在內地住所遭繼父強姦，事主稱因擔小而沒有說過拒絕或表示感到痛楚，但她曾一度「黑面」，繼父便稱「俾爸爸舒服囉」。

被告57歲任職地盤工人，被控3項非禮、3項強姦、兩項向16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出肛交，事發於2015年9月1日至2019年2月7日期間，於香港及內地的住所內發生，事主X為被告繼女，當時8至12歲。

控方今於庭上播放女童X之錄影會面，X稱第一次被繼父性侵事件發生於內地，當時兩個表妹亦在屋內。X指當日母親外出購物，她指母親出門不久，繼父便拉她進入房間後上鎖，在房內將她強姦，X指當時表妹拍門，X遂藉口離開房間。

X表示因太擔心而沒有告知母親，X指發生第一次事件後，「做咗好多次」。X憶述最後一次發生在內地過年時，當時她睡在地上，繼父及母親則睡在床上，期間X醒來，繼父著她睡在中間，並用手摸其胸部，X遂轉向母親及告知事情。

X指當母親責罵繼父及提及離婚，其後繼父及母親先後返回香港，X則留在內地，之後便報警處理。

X指第一次遭繼父性侵時大約9至10歲，讀小三至小四，X表示發生過「有好多次，我無數過，大概有100次」。

X稱最後一次發生性侵事件時，母親並不在家，她正在打機，繼父拉她進入房間進行性侵，X表示當時用被蓋著頭，「唔想睇，好痛」。X稱當時沒有被繼父知道自己感到痛楚，當時她亦因玩遊戲機輸了而不開心，「諗緊快啲結束」。

X指當時「無膽反抗」，於「心內鬧佢，好嬲佢，成日做呢啲核突嘢，性侵犯嘅嘢」。X表示當時沒有說出來，她於這次「黑住面」，表現並不情願及轉身背向他，X指繼父問及「係咪唔想做」，X指當時沒有回答，繼父曾說過「俾爸爸舒服囉」。

X指於內地發生至少10次，她移居香港後便發生了很多次。

控方早前於開案陳詞指，X與母親未取得單程證前，繼父到內地探訪期間涉非禮及強姦繼女。及後母女移居香港，一家三口同住期間，繼父涉多次肆意侵犯繼女，包括要求女童口交逾20次，又涉於強姦繼女時，播放色情片予繼女觀看，要求她模仿片中女演員。女童最後一次於內地被非禮後告知母親而揭發事件，被告警誡下表示「我無做過，我都想搞清楚件事」。

聆訊下午續。

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記者：林育慧