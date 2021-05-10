【置業夢碎】港男「謀住」父母層樓盼轉為名下　得知母親賣樓感失望：叫我俾錢同佢買

▲ 一名港男原以為媽媽會將所住單位留給他，得知媽媽計劃賣樓後感失望。

本港樓價持續高企，買樓「上車」成了年輕人難及的夢想。一名港男近日在「連登討論區」發文，指原以為媽媽會將所住單位留給他，怎料媽媽日前表示計劃賣樓，更向樓主表明若想要該單位的話「可以俾錢買」。樓主聽後感驚訝，詢問網民意見。

媽媽表明將賣出單位

該名港男日前在網上發文，指現時所住單位經常有人來談收購事宜，他勸媽媽不要賣出單位，表示自己將來想在此繼續居住。媽媽卻直言計劃賣樓，指兒子可付錢購得該單位。

樓主聽後感無奈，指自己雖然沒有幫忙供樓，但曾支付10多萬元裝修費，亦一直交家用，沒想過媽媽會這樣做，

聽到個時感覺好怪……一聽嗰時都有啲覺得佢好似緊張錢多啲。

樓主亦透露自己有兩名姐姐，指她們已婚並且成功「上車」，故一直以為媽媽會把單位留給他。對於媽媽的做法，樓主詢問網民意見，

我只係想知，佢咁諗正唔正常？係咪都會有啲父母會咁做？

網民斥樓主自私

帖文引來網民熱議，有網民直斥樓主自私，「父母供幾十年層樓，一句唔該就想拎咗佢？」、「人哋養大三個仔女仲有層樓，賣樓退休享受生活有咩問題？」、「層樓又唔係你嘅，佢畀你係人情，賣走佢係道理，點解一定要聽你意願？」。有網民指出，單位屬於媽媽，她有權決定賣樓或贈樓與否，事主不應持有「老奉」的心態。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：楊潮凱28歲結婚買樓組幸福家庭 全靠老師太太看準時機成功上車

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳