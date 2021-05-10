【變種病毒】高永文稱現時接種疫苗數字太低 呼籲市民盡快接種以達致群體免疫

▲ 前食物及衛生局局長高永文呼籲市民盡快接種新冠疫苗 。（湯炳強攝）

本港早前屢現變種新冠病毒個案，食物及衞生局前局長高永文表示，政府因變種病毒的情況採取更嚴格的防疫檢疫措施，希望市民諒解。他亦指出，現時僅有逾百分之十的市民接種疫苗，認為數字較低，故呼籲市民盡快接種以達致群體免疫。

食物及衞生局前局長高永文出席一場活動後表示，知道社會非常關注變種病毒及有隱影傳播鏈，而政府亦有採取嚴厲措施，當中亦有一些調節。他認為，政府就變種病毒的情況採取更嚴格的防疫檢疫措施，如就防止有變種病毒個案地區的航班抵港、因應未能檢驗到的病例而要求市民集中隔離等。他相信相關措施或令市民感到不便，但仍希望市民能夠理解。

被問到隔離為人咎病及予人感覺混亂，高永文承認在細節上不理想的地方或對市民產生影響，冀政府能夠汲取教訓及經驗做得更好。他指，要配合防疫措施需要有很多工作，並以內地為例， 在最初採取小區隔離措施時物流等工作做得很詳細，故冀政府可多加學習。

另外，高永文亦回應消費卷事宜，希望政府及市民在兌現消費卷時需兼顧社交距離措施。他強調，決定社交距離措施放寬到甚麼程度不應取決於有消費卷的情況，而是因應本地疫情控制的情況。

他強調，社會的疫情控制是人人有責，他感謝過去一周外傭進行強制檢測，又指港人對外傭視她們為一份子，縱使一開始出現不方便的地方，故對大家為香港疫情的情況而出一份力而表示感謝。

他認為，面對現時有其他地區有變種病毒大爆發，香港要考慮再進一步放寬的話需要較為審慎。他強調，大部分市民接種疫苗亦是非常重要，並對香港社區免疫最為重要。

他指，現時僅有逾10％市民接種疫苗，認為數字太低及太慢，並指香港很幸福，政府採購的疫苗數量足夠，故呼籲應盡快完全群體接種。對於有專家建議找何栢良倡政府邀請近日知名藝人姜濤呼籲接種新冠疫苗，他不評論個別建議，但認為如有建議的話可向政府提出。

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記者：曾卓鋒