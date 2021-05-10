【東京奧運】林大輝指逾500名運動員及教練等人接種疫苗 強調運動員不會因日本疫情而放棄訓練

▲ 香港體育學院主席林大輝表示，逾500名運動員、教育及職員已接種新冠疫苗。（湯炳強攝）

離東京奧運不足3個月時間，本港運動員積極備戰，惟日本新冠肺炎疫情尚未緩和，社會擔心運動員的備戰及訓練受到影響。香港體育學院主席林大輝表示，現時已逾500名運動員、教練及職員完成接種疫苗，又強調不會因日本疫情而放棄訓練。

林大輝今日（10日）出席一場活動後表示，知道社會對東奧能否與期舉行表示關注，亦關注當地疫情的情況。他表示，本地運動員不會因日本現時的情況而放棄訓練，強調運動員一如以往堅持訓練及績極備戰奧運；又提到會做好自己的本份。

他續指，體院在今年4月安排為運動員、教練及職員接種疫苗，現時已有逾500名運動員、教練及職員接種疫苗，形容效果理想及反應熱烈，亦認為接種疫苗是最佳防疫措施。

他表示，明白到日本市民對奧運會有不同聲音，強調若東奧能夠順利舉行的話，香港運動員定必全力以赴。

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記者：曾卓鋒