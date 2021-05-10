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【虛假資料】染疫印度男與菲籍女涉隱瞞行蹤提堂　男被告還押5月底再訊

社會 14:00 2021/05/10

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印度籍男被告Syed Mohamed Rizvi 今早由警車還押到九龍城裁判法院提堂。

上月確診新冠肺炎變種病毒的29歲印度籍男子及其31歲菲律賓籍女友人，涉染疫後延遲半個月才報告部份行蹤，其中印度籍男涉隱瞞參與過聚會，被控向授權人員提供虛假資料罪，菲籍女友人則另被控未有向授權人員提供資料罪。案件今（10日）於九龍城裁判法院提堂，菲籍女被告因發燒正留院治療，其案件押後至周五（14日）或出院當日再訊，另一被告則還押至5月31日再訊，待警方進一步調查。

涉案印度籍男被告Syed Mohamed Rizvi （30歲）被控1項向授權人員提供任何在要行上屬虛假的資料罪。控罪指他於2021年4月16日，在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即於同月10日至11日期間，只到訪佐敦及尖沙咀，以及並無參與任何聚會。

涉案菲律賓籍女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲），則被控未有向授權人員提供資料罪。控罪指她於2021年4月17日，在香港未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒的風險的人。

控方今於庭上指，女被告因發燒正在伊利沙伯醫院治療，裁判官將其案件押後至周五（14日）或被告提早出院當日再訊，期間由警方看管。控方另申請押後男被告的案件再訊，暫時毋須答辯，待警方作進一步調查，並反對被告保釋。

男被告出庭時並無律師代表，他親自申請保釋遭裁判官拒絕。其案件押後至5月31日再訊，待警方進一步調查，男被告須還押候訊。

控方另指，正考慮加控兩名被告另一項控罪，其中男被告疑曾向入境處職員提供虛假資料。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

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