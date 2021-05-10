【MIRROR演唱會】母親節忙開工未能跟家人慶祝　花姐收MIRROR康乃馨：老土但Sweet

▲ 花姐升格金牌經理人之苦，MIRROR唱歌送花代子慶祝母親節。

人氣男團MIRROR近日於九展舉行一連六場的演唱會，身為MIRROR的經理人的花姐（黃慧君）每日都到九展監場，就算在昨日（5月9日）母親節，身為兩子之母的花姐，亦要到演出現場傍實MIRROR，因此沒法與兒子慶祝母親節。

不過在昨晚MIRROR演唱會完場後，MIRROR 12子齊向花姐送上歌曲和鮮花賀母親節。

【MIRROR演唱會】開騷前夕門票炒至8000元 花姐騷工作證打氣：MIRROR加油

▲ 演唱會不論綵排還是演出，花姐都全程監場。（instagram圖片）

花姐晚晚監場

由ViuTV選秀節目《全民造星》中選出來的男子組合MIRROR，出道兩年再次於九展舉行演唱會，近期人氣爆燈的12子連開六場演唱，場場爆滿，門票更有傳炒賣至六位數字之高，非常瘋狂。

而節目監製兼MIRROR的經理人花姐，由演唱會綵排至演出都每日在現場監督。

到昨日母親節正日，家有兩子的花姐，亦要撇下家人前往九展繼續監場，未能與媽媽和兒子慶祝母親節。

【超級經理人】花姐效力大台13年為啖氣離開 製作《全民造星》助參賽者圓夢【有片】

MIRROR有孝心

不過，MIRROR亦非常有花姐心，於完騷後在後台為花姐送上驚喜花束，又圍著她大唱《世上只有媽媽好》。

花姐立即被12子融化，露出媽媽般的溫馨笑容，事後她轉發成員Stanley（邱士縉）在IG限時動態發放的影片，並謂：「愛你們，謝謝你們給我的一切。」

【調教你MIRROR】姜濤「教訓」粉絲惹批評 經理人花姐：我明白大家好愛MIRROR

▲ 12子昨晚完騷後為花姐送上康乃馨作禮物。（影片截圖）

另外，花姐又在IG發文，貼出MIRROR所送的康乃馨花束，感性的留言：

今年冇辦法同媽咪過母親節，冇機會同大小B一齊，出門口時，心裡面諗，今日大家如果同我講「母親節快樂」可能只會帶俾我一種遺憾。 最終係IG，係會場我收到大家嘅祝福，我先領會到，大家嘅出現填補左我嘅缺口，令我感覺溫暖，多謝你地。MIRROR好多謝你地嘅花，雖然有d老土，不過好sweet。 過去兩年幾，同你地經歷左好多，有喜有悲，以後希望可以繼續陪你地成長，見證你地達成夢想嘅時刻。愛你們，愛你們，愛你們！

▲ 12子所贈的康乃馨，還寫上「Thanks Mum」。（instagram圖片）

多位成員包括Stanley、Edan（呂爵安）、阿Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）、Anson Kong（江爗生）、Tiger（邱傲然）等人都有留言為花姐送心心。

【MIRROR演唱會】直擊瘋狂鏡粉逼爆九展 哪位成員應援聲勢最浩大【多圖】

同場加映：姜濤訪問