【超級滿月】本港5月26日「月全食」逢「超級滿月」　月亮直徑較平日大7%

▲ 本港5月26日「月全食」逢「超級滿月」。（經濟日報資料圖片）

天文台表示，本港今個月26日出現月全食，當日月全食將於月出前出現，晚上7時19分食甚，至7時28分完結；期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色。同日亦會出現全年最大的滿月，屆時月亮的直徑會較平日的滿月大約7%。

天文台表示，當日月全食會在當日晚上7時09分開始，至晚上7時28分結束，食甚時間為7時19分；由於月食期間月亮的仰角較低，若天氣情況許可，市民面向東南方，於沒有障礙物的地點可觀賞月食過程。

天文台又解釋，月食期間月亮不會完全消失，會呈現暗紅色，這是因為太陽光中藍色的波段在地球大氣層散射過程中被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上。如錯過是次月食，就可等到今年11月19日才可觀看月偏食。

天文台、香港太空館及嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院當日會聯合網上直播觀賞是次月食過程。

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責任編輯：陳正怡