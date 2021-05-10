【MIRROR成員】關智斌常約Lokman+AK食飯　互爆秘聞姜濤最貪靚

▲ 關智斌跟Lokman和AK原來很老友。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及副隊長Anson Kong（江𤒹生） ，近日夥同關智斌上網上音樂節目「Music Panda」擔任演出嘉賓，三人原來老友鬼鬼，更經常一起飯聚和jam歌。

Kenny最近推出了全新個人專輯《前面是新的歲月記得走下去》，近幾個月積極跟老師學唱歌，學習新發聲方法唱live。他於ChillGOOD頻道演繹兩首新歌《乾爹》及《隱形人》被網民大讚歌藝大躍進，

Kenny表示與AK及Lokman是因為玩滑水經朋友介紹下認識，近來發展成為閨密，Lokman笑言，經常有人指他五官似Kenny，終於見到其真身，笑言：「見到他很不開心，因為不夠他靚仔。」Kenny笑指大家也是眼大大，輪廓很深，都像極南亞裔類型。

▲ 二人跟Kenny同上《Music Panda》節目。

AK於節目中大讚Kenny這位前輩好人，經常請他們回家吃飯，三人飯聚後，更會玩桌遊，又會一起jam歌，Kenny經常翻看《全民造星》，他們重溫比賽時的傻仔樣。Kenny謂看到香港終於有很成功的男子組合，非常為他們驕傲。

問到AK及Lokman， MIRROR成員中，最貪靚是誰，兩人異口同聲表示是「姜濤」，Lokman笑道，「如果有鏡，他可以不停照足 24小時」。

而最為食及最受大家保護的冠軍也是姜濤，「一有嘢食，他就癲！」

▲ 合唱金曲。

至於為何是最受保護？「因為他成日會腳痛，所以跳舞動作甚至影大合照，我們全部人都會先照顧他，從來不會叫他跪前排。」

團員之中誰最迷信，他們就笑謂：「一定是花姐，她戴水晶㗎！」問到花姐最錫誰，AK及Lokman就賣口乖表示花姐12個都錫，只是他們每人有不同的頑皮，所以花姐其實好辛苦，24小時都腎上腺素高企。

