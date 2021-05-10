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【誣罪審判】茱迪科士打為公義誓不低頭　窮途坎坷慷慨高歌

娛樂 16:01 2021/05/10

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《誣罪審判》

兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、法國凱撒獎影帝塔哈拉辛（Tahar Rahim）在真人真事改編演出的《誣罪審判》（The Mauritanian）鬥演技。

故事講在德國工作的毛里塔尼亞人穆罕默杜史拉希（塔哈拉辛飾），在2001年被懷疑與拉登的組織聯繫而被拘捕，在不斷的移送及沒有審判和起訴的程序下，屈打成招的穆罕莫杜被送往美軍關塔那摩監獄，飽受各種折磨。

茱迪科士打與塔哈拉辛。

捍衛法律公義

在穆罕默杜史拉希萬念俱灰之際，辯護律師蘭絲賀蘭達（茱迪科士打飾）和助手泰莉鄧肯（莎蓮活莉飾）出手協助，一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。

這場充滿爭議的倡議，在軍事檢察官史圖寇殊（班尼狄甘巴貝治飾）中校發現的證據後，驚人地揭露了這場冤獄背後一個震撼又龐大的陰謀。

片中檢察官的班尼治的角色提到法律建基於自由，而並非恐懼。至於茱迪科士打所演的辯護律師，最初決定為穆罕默杜史拉希辯護，不是完全相信對方無辜，而是因為任何人都有受法律保障的權利，所以辯護律師所保障不只是穆罕默杜史拉希，也是在捍衛法律。

莎蓮活莉（右）演辯護律師蘭絲賀蘭達的助手。

回憶錄紀錄冤獄情況

縱使身陷囹圄，但強權可以把一個人的肉體囚禁，但不可以囚禁一個人的精神。在2005年，在獄中的穆罕默杜史拉希開始撰寫的日記，後來出版成《我在關塔那摩的日子》。

此書共466頁手稿，全以英文所寫，紀錄他被迫離家之前的生活，以及人間蒸發般的拘禁日子，所以不只是穆罕默杜史拉希的個人回憶錄，也是是對司法不公的血淚控訴。

該書共經過兩次編輯，由美國政府思想審查，在手稿中塗上了至少2500個黑槓。兩次編輯過程中，穆罕默杜都無權參與。

班尼狄甘巴貝治。

自由與寬恕

他的文字駭人、充滿黑暗幽默，卻又優美地令人驚訝，日記於2015年出版後引起美國社會關注，旋即成暢銷書。2017年以未經軍方遮蓋的原始版本重新印刷，讓更多真相得以重見天日。

影片縱然控訴美國在911恐襲後草木皆兵，以不合法不合理的審判去任意把人定罪，但電影卻不是完全憤世嫉俗，同時帶出希望，片中藉穆罕默杜史拉希對白帶出在阿拉伯語-----「自由」與「寬恕」是同一個字。

撰文 : TOPick柴犬出動

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