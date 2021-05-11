海洋公園 x Spartan小勇士學堂　鍛練小朋友身手和意志力

過去一段長時間，小朋友日日宅在家中抗疫，鮮有出外活動的機會，難以鍛練健康體魄。幸好，經過大家的齊心努力，疫情漸見緩和，而小朋友又可以再次出動啦！

雖然外遊無望，但香港仍有很多好玩兼有意義的活動，甚至可以幫小朋友鍛練體魄、挑戰自我，一舉多得。想知是甚麼？去海洋公園就知答案！

海洋公園於今年5月推出的「海洋公園 x Spartan小勇士學堂」，當中設有8個戶外障礙特訓站。斯巴達（Spartan）的理念旨在鍛練參加者體力與心智，助他們培養不怕面對困難，勇於挑戰的精神，所以在一眾斯巴達教練的帶領下，小朋友除了可鍛練身手和意志力，更可激發他們敢於挑戰、迎難而上的堅毅精神，讓身心都得到全面的鍛練。想知各挑戰項目的詳情？立即為大家介紹！



斯巴達翻沙包特訓站

任務：參加者需深蹲並雙手手握沙袋，運用腿部力量把沙袋提起，然後把沙袋掉到膊頭後面。

鍛練能力：全身力量

正義之秤特訓站

任務：參加者需在不借助任何道具下在平衡木上走過，中途不可以落地。

鍛練能力：平衡力、專注力



阿特拉斯推球特訓站

任務：參加者選擇適合自己重量的重球，站在牆壁前將重球向上方目標拋出，並把球接回。

鍛練能力：手腳協調

拖泥帶水特訓站

任務：參加者利用繩索把障礙拉動到身體前方，然後再將障礙拉回至起點，並把繩索繃直。

鍛練能力：上身力量



天羅地網特訓站

任務：參加者從障礙繩網中的一端穿越至另一端。

鍛練能力：敏捷度



一擲乾坤特訓站

任務：參加者將標槍投向靶上，並擊中靶上目標。

鍛練能力：技術



時空隧道特訓站

任務：參加者從隧道的一端穿越至另一端，並不得留下任何物品在障礙區域。

鍛練能力：膽識

波比跳挑戰站

任務：參加者需完成10下波比跳動作。

鍛練能力：體能、耐力、心肺功能



報名兒童障礙賽 延續冒險精神

「海洋公園 x Spartan小勇士學堂」雖然設有8個項目，但大家不要以為挑戰到此為止！因為當小朋友完成一個關卡，則可在訓練日記上蓋上印章，集齊8個印章，便可以8折優惠報名參加「斯巴達兒童障礙賽」，挑戰更多障礙，激發自身極限。

「斯巴達兒童障礙賽」今年首次在海洋公園舉辦，比賽主要目的是訓練小朋友不畏困難，躍躍欲試的戶外冒險精神，並藉此培養做運動的習慣，有助強健體魄。更重要的是，小朋友可從比賽中獲得無比樂趣，享受社群活動帶來的歡樂！已報名參加「斯巴達兒童障礙賽」的小朋友記得把握機會於賽前到海洋公園密密「加操」！

「海洋公園 x Spartan 小勇士學堂」

日期：2021年5月逢星期六、日及公眾假期

地點：高峰樂園

費用：免費

「斯巴達兒童障礙賽」詳情

比賽日期：2021年5月29日

比賽時間：6:30am - 10:00am

比賽地點：香港海洋公園

比賽類別：

兒童競賽組 (10-11歲，12-13歲)

兒童公開組 (4-6歲，7-9歲，10-13歲)

了解更多「海洋公園 x Spartan 小勇士學堂」，請瀏覽：https://bit.ly/3tIa7vr

了解更多「斯巴達兒童障礙賽」，請瀏覽：https://bit.ly/33vMZpi

（特約）