【新冠肺炎】今日新增4宗確診全屬輸入個案　連續第3日無本地源頭不明感染

▲ 今日新增4宗確診全屬輸入個案，連續第3日無本地源頭不明感染。

本港新冠肺炎疫情緩和，今日(10日)新增4宗確診個案，均涉及輸入個案，屬連續第3日沒有源頭不明感染個案。衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會。同日接獲少於5宗初步確診個案。

今日新增4宗確診個案，均為外籍傭工，並無檢出有N501Y變種病毒，亦未曾接種新冠疫苗：

第11,809宗：38歲女子，一直無病徵，4月25日乘搭CX798航班由印尼抵港，入住灣仔帆船精品酒店，第12日樣本檢出陽性

第11,810宗：25歲女子，5月3日發病，4月23日乘搭CX2780航班由印尼抵港，入住九龍城富豪東方酒店，第12日樣本檢出陽性

第11,811宗：36歲女子，一直無病徵，4月30日乘搭CX2780航班由印尼抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，第7日樣本檢出陽性

第11,812宗：36歲女子，一直無病徵，4月18日乘搭UK6397航班由度抵港，入住西營盤華麗都會酒店，第19日樣本檢出陽性

因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，中心提醒與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。



中心亦提醒與居東涌映灣園悅濤軒第11座及荃威花園R座者，須於明日(11日)遵從強制檢測公告進行檢測。

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記者：陳正怡