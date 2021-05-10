【虎爸虎媽】小學考試99.5分被父母狂鬧　Band1女生升中後壓力倍增：父母話點會無可能滿分

▲ 有女中學生在網上大呻，從小學開始父母對自己的成績要求極高，令她很大壓力。

家長過份催谷子女的學業成績，不但有機會造成反效果，更會影響親子關係。一名女中學生最近在網上發文，慨嘆父母對自己的成績要求非常高，小學考試取得99.5分卻被父母痛罵；升中後成績不俗但仍被斥責，令她承受巨大壓力。

近日一名女學生在Facebook專頁「名校Secrets」投稿，稱自己正就讀一所Band 1A女校，小學時成績名列前茅，一至六年級均考獲全級第一名。然而母親對自己的成績要求非常高，「小測、默書無滿分就鬧一餐」；有次事主考試得到99.5分，卻被父母「鬧到七彩」，

我明白佢哋想我100分，但係呢個世界上有邊個係從來無犯過careless mistake？99.5分就放大嚟睇，其他科100就唔睬我，有邊個唔想自己努力後被人稱讚？

以為升中後情況會有所改變

後來事主升讀中學，她指上學期考試科科合格，「5課8字頭，1課9字頭，一課6字頭，其餘7字頭」。學校老師也稱讚事主考得不錯，著她繼續努力。事主對自己的成績亦感到滿意，但是父母仍然不斷斥責她，令她感到十分難過。

事主憶述，家長日父母到學校與老師見面時，抱怨為何女兒的成績這麼差。即使老師向他們多番解釋，中學與小學的標準並不能相提並論，中學不是單靠「死背書」便可拿取滿分。可是事主的父母仍然堅持已見，更直言「點可能會無可能滿分」。

事主：其實成績係考俾父母定係考俾自己？

其後回到家中，事主指父母斥她最近心散，著她不要再打機和畫畫。事主對此感到委屈，慨嘆自己連溫習後僅有的娛樂也被剝削，又認為父母忽視了自己付出的努力，

我係咪只係一個讀書機器？我明白有好成績好重要，但係我嘅人生係咪只有讀書？

帖文一出引來網民討論，不少人表示同情事主，建議她向父母坦白表達內心的感受，「有時佢哋真係未必察覺到你嘅感受，覺得以前得點解而家唔得，試下表達吓先啦」、「直接同父母講自己感到好大壓力，好嬲」、「最好同佢哋傾吓，終有一日你會爆」。

另外，亦有人斥事主的父母給予過份壓力，「你父母太固執了」、「其實香港好多父母都係咁」。點擊查看更多留言：

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責任編輯︰王明芳