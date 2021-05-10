【超市大搜查】減肥照食朱古力　營養師推介19款低於100卡朱古力

▲ 營養師介紹19款熱量在100卡以內的朱古力

不少人擔心吃朱古力會肥，但只要懂得選擇，減肥期間也可以吃朱古力！Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師黃倩雅（Cynthia）在facebook專頁介紹多款100卡以內的朱古力，熱量較低，適合瘦身人士食用。

營養師Cynthia推介19款熱量在100卡以內的朱古力，並列出食用份量及可選購的地點。

44-59千千的朱古力：

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60-75卡的朱古力：

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76-80卡的朱古力：

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Cynthia提醒，雖然熱量較低，但部份朱古力含添加劑，不宜經常食用，只宜淺嚐。

內容獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣