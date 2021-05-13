上下一心 躍進創新 華永會善業永續 貢獻社會

服務香港逾百年的華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）一向積極創新，提升墳場設施，以「永懷人生」和「善亮人生」兩大積極理念為目標經緯，向市民宣揚傳統中華文化，發放正向人生訊息；與此同時，亦鼓勵大眾認識和珍惜生命，並建構閃亮人生。華永會自1991年起更透過「年度慈善捐款計劃」，資助及推動香港各類慈善項目，並積極推廣生命教育項目，貢獻社會。

敢為人先 推動慈善30年

「華永會除了著重提升設施服務，亦積極推動慈善工作。我們的『年度慈善捐款計劃』推出至今已經30年，累計捐獻超過10億港元，受惠人次更加數以百萬計。」華永會財務委員會委員簡兆麟表示，數十年來經由華永會「年度慈善捐款計劃」推動的慈善項目超過3,300個，而在捐獻以外，該會更致力做好慈善項目推動者的角色。

「作為推動者，我們期望透過與受惠機構間的互動合作，產生協同及漣漪效應，令項目能夠做到1加1大於2的效果。」簡兆麟指出，華永會未來會繼續與更多慈善機構合作，為社會創造更大的效益。

▲ 簡兆麟表示，華永會推動慈善工作已經30年，累計捐獻超過10億港元，受惠人次更加數以百萬計。

繼往開來 推廣文化德育

華永會百多年來除以非牟利形式服務和貢獻社會外，更致力把優良的中華文化、倫理孝道加以承傳和頌揚，例如在轄下墳場設施加入人生正向金句和手繪壁畫「永善之門」等一系列正向人生的設計元素，鼓勵大眾反思生命。

「華永會除以宣傳大使『崇孝』推廣中華文化外，更透過墳場內色彩鮮明的壁畫和全新人生正向語句指示牌，一改墳場灰暗的形象，藉此鼓勵大眾建立正向、積極的人生。」華永會外部事務委員會委員賴泳恩透露，華永會自2011年起在將軍澳華人永遠墳場提供免費撒放骨灰服務，而第2個全新撒灰紀念花園亦於將軍澳墳場興建中，該花園以「人生月台」為設計理念，將中華文化和生命教育推廣予大眾。

▲ 賴泳恩表示，華永會多年來藉着宣傳大使「崇孝」推廣中華文化和德育。

培育社會棟樑 與港人同行

近年，為幫助社會未來的棟樑——華永會更積極協助青少年建立正面的價值觀及人生態度，華永會透過「年度慈善捐款計劃」資助非牟利機構，助青少年探索和認識生命的意義，並學會尊重與珍惜生命的價值。

因此，談及華永會的發展方向，華永會外部事務委員會增選委員溫麗司表示，華永會一向致力推廣生命教育，積極與不同的慈善機構合作，推動全方位的慈善服務。「我們近年更積極向大眾，尤其是年輕人傳遞正向的生命信念，鼓勵大家善待生命。」

▲ 溫麗司指出，華永會近年積極向大眾，尤其是年輕人傳遞正向的生命信念。

華永會工程及發展委員會副主席黎慧雯表示，服務香港超過一個世紀的華永會過去一直與香港人同行，「未來，我們將繼續本著『永懷人生』及『善亮人生』兩大理念，不斷求進創新，用心貢獻社會，服務香港市民，展現不一樣的華永會。」

▲ 黎慧雯強調，華永會未來將繼續求進創新，用心貢獻社會，服務香港市民。

上下一心 躍進創新

華永會各同事上下一心，以創新思維為社會大眾提供優質墳場設施服務，更積極用心推動慈善及生命教育工作。

一眾同事用心、創新，以服務香港市民為己任，貢獻社會大眾希望大家活出「人生因善燃亮，生命以愛頌揚」正向人生觀。

想了解更多華永會的理念和工作？立即瀏覽該會網站：華永會「善亮人生」www.bmcpc-shine.org.hk，及華永會「永懷人生」www.bmcpc.org.hk。

（特約）

