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立法會大樓明年擴建　梁君彥：料2025年完工

政治 15:59 2021/05/10

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立法會行政管理委員會今（10日）通過支持政府提出的立法會大樓擴建方案。（資料圖片）

新的選舉制度下，立法會議席由70席增至90席。立法會行政管理委員會今（10日）通過支持政府提出的立法會大樓擴建方案，主席梁君彥表示，預計工程明年中展開，並在2025年中完工。

立法會行管會今早召開閉門會議。梁君彥在會後指出，現有立法會大樓只能容納最多75名議員辦公，空間嚴重不足以應付新需求，擴建工程將在大樓現址加建4層，並在1樓的露天花園位置加建10層。他又指，擴建工程開支由政府負責，暫時未知造價，但當局承諾會盡量壓縮工程時間。

梁君彥又指，在立法會大樓附近借地興建新翼難以實行，而現有立法會大樓興建時已預留擴建空間，擴建地點已經打好樁，只需進行加建工程，強調有關方案是最具成本效益。

他續指，工程進行期間，需要騰空大樓10樓的房間作工地，秘書處會作出短期安排，包括租用鄰近辦公室供45名議員使用，行管會本月會再討論。

梁君彥稱，工程會在沒有會議舉行時、由晚上7時動工至明早7時施工，並在公眾假期及非會議時間進行，強調工程不會影響立法會的日常運作。

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責任編輯︰尹櫻霖

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